El concejal de Festejos, Juventud y Participación Ciudadana de Puente Genil, Jesús López, informó en el pleno de los motivos por los que se saltó el toque de queda por coronavirus en la madrugada del 17 al 18 de abril, un hecho que ha provocado un reguero de reacciones.

Según defendió el edil, el motivo por el que se encontraba en la calle a esa hora era que un amigo se encontraba "indispuesto" y decidió acompañarlo pero "al llegar al paseo del Romeral, este me transmitió que se encontraba mejor", por lo que "me dirigí a mi domicilio en la calle Justicia". En su declaración ante el Pleno, López añadió que "es cierto que pasó una patrulla de la Policía Local, pero no me paró". Un hecho que ha creado aún más controversia. En este sentido, horas después de pleno el portavoz del Gobierno local, José Antonio Gómez, apuntaba que uno de los principales puntos de controversia de las palabras efectuadas por López en el Pleno es el hecho de que la patrulla de Policía, a pesar de identificarlo, no le pidiera documentación ni explicaciones sobre el hecho de estar en la calle sin justificación, algo sobre lo que Gómez ha indicado que "se trata de una conducta habitual de Policía Local, si a uno de los que tiene que intervenir lo conocen como es el caso de Jesús López, se le propone una sanción sin tener que interrogarle", añadiendo que "una vez identificado López, continuaron detrás del vehículo del acompañante hasta encontrar a ese conductor e identificarlo también".

Para finalizar, dijo que "el que quiera montarse una película, que lo haga, pero aquí no hay más. Un concejal ha cometido un error que conlleva una sanción administrativa" y sobre la posible dimisión del concejal de Juventud y Festejos se ha mostrado rotundo al afirmar que "no lo va a hacer porque considera que no ha hecho nada malo y alegará que tiene una causa justificada para hacer esa salida".