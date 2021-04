El grupo municipal socialista y la agrupación local del PSOE de Priego exige a la Consejería de Salud de la Junta que doten de forma urgente las plazas de pediatría vacantes en el Centro de Salud.

En un comunicado, el PSOE hace constar que esta situación de saturación, que lleva produciéndose meses, «se ha visto agravada ya que hay que esperar más de una semana para que puedan dar una cita con el pediatra, un hecho que no se había vivido en Priego y que desde que gobierna la Junta de Andalucía del PP se ha convertido en algo habitual». En este sentido, el PSOE recuerda que el PP «hizo del ataque a la sanidad pública una constante, prometiendo mejoras inmediatas si gobernaban la Junta, mejoras que no es que no hayan llegado en dos años, es que la situación ha ido a mucho peor hasta ser insostenible».