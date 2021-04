La alcaldesa de Fuente Obejuna, la socialista Silvia Mellado, ha anunciado que el presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), José Luis Navarro, ha aclarado a los alcaldes del entorno del almacén de residuos radiactivos de El Cabril El Cabrilque, respecto al futuro de la instalación, "no se está hablando de una ampliación como tal" de la misma, "sino de una continuidad de plazos" de almacenamiento.

En rueda de prensa en la sede del PSOE de Córdoba, la también presidenta de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato ha explicado, tal y como ha informado a los alcaldes el presidente de Enresa, que "lo que se ha hecho con el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que lógicamente involucra a El Cabril, es continuar con el anterior".

Ello se debe a que "los plazos" recogidos en el Plan General de Residuos Radiactivos hasta ahora vigente "no se habían agotado y la intención es regularizar esos plazos", asegurando Mellado, según lo que ha transmitido Navarro, que "lo que se va a almacenar en estos próximos años es lo mismo que ya se tenía planteado en el antiguo plan". De hecho, según ha señalado Silvia Mellado, lo que el presidente de Enresa les ha dicho a los alcaldes del entorno de El Cabril, que está ubicado en el término municipal de Hornachuelos, es que la instalación que gestiona Enresa seguirá recibiendo, como hasta ahora, residuos de "baja actividad y muy baja y, por lo tanto, no se está hablando de una ampliación como tal, sino de una continuidad de plazos", ya que, en base al anterior PGRR, "no se ha llegado a almacenar todo lo que se tenía previsto".

El Plan General de Residuos Radiactivos, según recoge Enresa en su página web, consultada por Europa Press, es el documento que recoge las estrategias y actividades a realizar en España en relación con los residuos radiactivos, el desmantelamiento de instalaciones y su estudio económico-financiero.

Desde la creación de Enresa se han sucedido seis PGRR, que han marcado las líneas de actuación y los objetivos del sistema de gestión integral de los residuos que la empresa ha ido desarrollando e implantando, en este caso en El Cabril, que está diseñado para almacenar de forma definitiva residuos radiactivos de baja y media actividad, que se generan en hospitales, centros de investigación, industrias y centrales nucleares, y también residuos muy baja actividad. Estos últimos son materiales sólidos, generalmente chatarras y escombros, que contienen isótopos radiactivos. La mayor parte de estos residuos tiene su origen en el desmantelamiento de las centrales nucleares y representan un volumen muy importante dentro del conjunto de residuos de baja y media actividad.