Rafael Osuna: «El verdadero cuello de botella del sistema sanitario es el déficit estructural de profesionales»

Actualmente, ¿cómo es la situación sanitaria de Córdoba y provincia?

La situación sanitaria de Córdoba y provincia es preocupante. El Servicio Andaluz de Salud no está siendo capaz de dar una respuesta adecuada a las necesidades sanitarias de la población. La prueba más evidente son las enormes listas de espera que sufren los usuarios: quirúrgicas, diagnósticas y para consultas de especialistas en el ámbito hospitalario, así como retrasos importantes en Atención Primaria.

Podemos afirmar que Córdoba no dispone de plantillas suficientes para rentabilizar la infraestructura y el equipamiento tecnológico del que dispone. Un ejemplo claro es la infrautilización de los más de 60 quirófanos existentes en la provincia, o la imposibilidad de abrir a pleno rendimiento infraestructuras ya construidas, como el Hospital de Palma del Río o el tercer punto de urgencias de la capital.

Si nos centramos en los cuidados a los pacientes, la situación es aún más preocupante. No disponemos del número necesario de enfermeras, enfermeras especialistas, ni fisioterapeutas para garantizar una atención segura y de calidad. Sin ánimo de ser alarmistas, debemos decir que las ratios profesionales-paciente no son las adecuadas y que Andalucía, y por tanto Córdoba, se sitúan a la cola del país, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad en sus informes anuales.

Por sectores, es cierto que en Atención Primaria se ha producido un avance en el número de efectivos como consecuencia del cumplimiento parcial del Pacto por la Atención Primaria firmado en 2023. Sin embargo, los profesionales nos trasladan que ese aumento de plantilla no es real, ya que no se cubren de forma sistemática las bajas, los permisos, ni las reducciones de jornada, lo que provoca que las plantillas reales se reduzcan en torno a un 20 %.

En el ámbito hospitalario la situación es más grave aún. Es donde los datos del Ministerio reflejan una mayor distancia respecto a otras comunidades autónomas. Es imprescindible alcanzar un acuerdo con la Consejería de Salud que fortalezca nuestros hospitales mediante el incremento de las plantillas, si realmente se quiere reducir listas de espera y mejorar la atención.

Desde Satse también venimos reclamando la necesidad de dimensionar e implantar todas las especialidades de enfermería. Los informes ministeriales sitúan a Andalucía entre las comunidades con menor implantación de estas especialidades. Contamos con enfermeras y enfermeros especialistas en Familiar y Comunitaria, Pediatría, Salud Mental, Matronas, Geriatría y Trabajo, profesionales altamente cualificados que han sido formados con un alto coste para la sociedad y que, sin embargo, el sistema no utiliza cuando son necesarios. Exigimos, por tanto, la implantación real y sin complejos de las especialidades de enfermería en Andalucía.

Reunión de Satse Córdoba y PSOE. / Satse Córdoba

Recientemente, Satse Córdoba se ha reunido con diferentes partidos políticos para trasladar las necesidades sanitarias de la provincia. ¿Qué les han propuesto?

A todos los partidos políticos con los que nos estamos reuniendo les trasladamos un diagnóstico claro y riguroso de la situación sanitaria de la provincia de Córdoba, con radiografías tanto globales como por áreas y comarcas.

Les insistimos en que el verdadero cuello de botella del sistema sanitario es el déficit estructural de profesionales, un problema que es sistémico y que afecta tanto a Andalucía como al conjunto del Estado. Córdoba compite con otros territorios para captar profesionales, y nuestro objetivo no debe ser solo evitar su fuga, sino conseguir que nuestros centros sanitarios sean atractivos para atraer y retener talento, siempre en beneficio de los pacientes.

En Atención Primaria hemos propuesto redimensionar los centros de salud para adaptarlos al siglo XXI. Es necesario ampliar espacios para dar cabida al aumento de profesionales, ya que hoy en día muchas enfermeras no disponen siquiera de una consulta propia, y muchos centros no disponen de sala de fisioterapia. Además, es imprescindible ampliar la cartera de servicios con más enfermeras, médicos, fisioterapeutas, matronas y logopedas, así como mejorar la capacidad diagnóstica con radiología, analíticas o ecografía. Apostar por este modelo permite dar una respuesta más rápida y eficaz a la población. No es admisible que se alegue que no se puede contratar a determinados profesionales por falta de espacio, ya que eso evidencia una grave falta de planificación entre infraestructuras y recursos humanos.

Reunión de Satse Córdoba con Izquierda Unida. / Satse Córdoba

En el ámbito hospitalario hemos trasladado la necesidad urgente de incrementar las plantillas. Las listas de espera están cuantificadas y los datos de ratios profesionales también son conocidos; ambos parámetros nos indican claramente en qué dirección hay que crecer. Existen importantes déficits de personal médico, especialmente en el Hospital Reina Sofía, y de personal de enfermería en todos los hospitales de la provincia, lo que impide mejorar la atención.

El análisis varía según las áreas sanitarias. Mientras que Reina Sofía necesita incrementar médicos, en el norte y sur de la provincia el problema es la dificultad para cubrir las plantillas autorizadas. Esto supone un agravio comparativo para la ‘provincia’ frente a la capital, ya que muchas convocatorias quedan desiertas por la falta de profesionales dispuestos a trasladarse a estas zonas.

En el caso de enfermería y fisioterapia, hemos planteado la necesidad de incrementar en 200 profesionales la plantilla del Hospital Reina Sofía, en 25 los hospitales del sur (Cabra, Montilla y Puente Genil) y en diez profesionales más el Área Sanitaria Norte.

¿Cuál ha sido la respuesta de los partidos políticos?

Hasta el momento nos hemos reunido con PSOE, Izquierda Unida y Vox, quedando pendiente el encuentro con el Partido Popular. Las reuniones han sido positivas y se han desarrollado en un clima de escucha activa por parte de los responsables provinciales de las distintas formaciones.

Tras estos encuentros, ¿cree que las cuestiones planteadas tendrán resultado?

Nuestro objetivo es que los partidos políticos dispongan de información rigurosa y de primera mano sobre la situación sanitaria de la provincia. Como primera fuerza sindical del sector sanitario, Satse quiere ejercer su papel de agente social, porque la solución a los problemas de los profesionales y de los pacientes pasa necesariamente por decisiones políticas.

Reunión de Satse Córdoba y Vox. / Satse Córdoba

A través de esta iniciativa, ¿qué pretende conseguir Satse Córdoba?

Pretendemos que los partidos políticos que representan a la ciudadanía cuenten con la máxima información posible sobre la realidad sanitaria de Córdoba y sobre las medidas que los profesionales consideramos necesarias. Un político bien informado defenderá mejor los intereses sanitarios de Córdoba y, con ello, la salud de sus ciudadanos.