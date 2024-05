El CMC exige que se respete el 50% del espacio público en la calle por las terrazas

El pleno del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), celebrado en la tarde de este miércoles, ha vuelto a realizar «una defensa de los espacios peatonales» en la vía pública de Córdoba y ha exigido que se respete el 50% del espacio público en las calles y el 20% en las plazas para el tránsito peatonal frente a la ocupación de las terrazas de la hostelería. «Es un elemento básico que las aceras, las entradas a las casas y a las cocheras sean transitables por los peatones», afirmó el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia.

Esta es una de las reclamaciones que llevará este jueves el CMC a la reunión de la mesa de veladores. También volverá a reclamar que no se utilice la vía pública como almacén de la hostelería, «puesto que muchos elementos no se guardan en el interior de los establecimientos y se quedan en la calle por la noche», apuntó el presidente. Además, se insistirá en la necesidad de que no haya «corralitos» en la vía pública. Junto a estas reclamaciones, ya conocidas, el CMC propondrá un plan de actuación para eliminar de la vía pública obstáculos y núcleos de suciedad como cabinas telefónicas, elementos de información turística desfasados, restos de toldos, quioscos cerrados o vallado. «La propuesta para su retirada es o bien que sea el propietario el que se encargue o que lo haga el Ayuntamiento y luego le pase la factura al dueño de todos esos elementos», explicó Juan Andrés de Gracia.

El pleno del CMC ha abordado numerosas temáticas con el objetivo de alcanzar acuerdos que llevar a las próximas reuniones con las distintas administraciones.

Cines de verano

Uno de los asuntos que se ha aprobado ha sido dar su apoyo al preacuerdo para que se vuelvan a abrir los cines de verano, pero con la condición de que el Ayuntamiento de Córdoba se comprometa a crear un centro cultural en el cine Fuenseca y a que se cuente con una programación cultural que abarque todo el año.

Feria de Córdoba

En relación a la Feria de Córdoba, el CMC plantea que es preciso hacer una reflexión sobre el modelo de esta fiesta y sobre la entrada de empresarios de la noche en la misma. También propone la necesidad de que se reduzcan los costes de montaje y desmontaje de las casetas y de que el Ayuntamiento cumpla el compromiso de llevar a cabo el proyecto de sombreado y arbolado en el recinto ferial de El Arenal.

Festival de la Guitarra

También se ha aprobado en el pleno del Consejo del Movimiento Ciudadano la petición de que se cree un comisionado para el Festival de la Guitarra de Córdoba. "Sería una persona que se dedicara en exclusiva y durante todo el año a la preparación, programación y difusión del festival, ya que ahora se encarga de estas labores el mismo personal que tiene que hacer otras muchas funciones y no hay horas suficientes para todo el trabajo", ha explicado Juan Andrés de Gracia. En opinión del CMC, no se tiene capacidad para programar a largo plazo por lo que las actuaciones en el Festival de la Guitarra se reducen a los conciertos que se encuentran ya en gira y, esto supone, que "no tiene la dimensión que debería tener".