Interactvty, empresa puramente cordobesa, ha revolucionado el mundo de la tecnología OTT. La compañía, que fue fundada en 2019 por Bartos Cañete y José Miguel Ramírez, facturó durante su primer año de actividad 80.000 euros. Tan solo cuatro años después, en 2023, la firma alcanzó en facturación los cuatro millones de euros.

«Somos la única empresa que genera interactividad dentro de los contenidos».

Asimismo, ha recibido el reconocimiento del Ministerio de Industria y de Enisa como empresa emergente, siendo una de las nueve firmas de la provincia y una de las 80 de Andalucía que lo tiene. En la actualidad, el equipo de profesionales de Interactvty está formado por más de 80 personas, con la idea de que a final de año se duplique la plantilla.

José Miguel Ramírez, co-CEO de Interactvty. / Córdoba

Interactvty es la primera tecnología OTT 2.0 con TV commerce y streaming interactivo, ¿en qué consiste?

Consiste justo en eso. Nosotros creamos la tecnología para que nuestros clientes puedan tener sus propias plataformas de streaming. Técnicamente, estas plataformas se llaman OTT, que significa ‘Over the top’, y que lo que viene a significar es que gracias a esta tecnología, se puede distribuir contenido audiovisual sin ningún tipo de intermediario. Somos la única empresa que genera interactividad dentro de los contenidos en streaming, ya sea grabado o en directo.

En este sentido, ¿qué posibilidades ofrece esta tecnología?

Internet es el medio de masas interactivo por antonomasia. Permite la bidireccionalidad con todos los formatos. Con texto, foto… Pero con el vídeo no se permitía. Y es importante destacar que el vídeo es el 82% de todo el tráfico de Internet. Entonces, Interactvty ha desarrollado una tecnología, la primera en el mundo, que hace que ese contenido sea interactivo para lo que el cliente quiera. Puede ser para generar negocio o para generar acciones con la ciudadanía. En realidad, la OTT es el mayor medio de comunicación que ha existido nunca.

¿A qué sectores están dirigidos los servicios de Interactvty?

A todos, pero los principales sectores son el deporte y la Administración Pública. Dentro del mundo deportivo hemos trabajado con el Fútbol Club Barcelona, la Federación Italiana de Fútbol, el Comité Olímpico Español, la Fundación del Real Madrid, Canal Deporte o la RFAF, entre otros. En Administración Pública con Sadeco; con la Diputación, que estamos trabajando en un proyecto chulísimo para el pequeño comercio en la provincia; con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y con la Junta de Andalucía.

También es muy importante el Broadcaster, televisiones como Canal Sur, la televisión gallega y la canaria. En el mundo corporativo hemos trabajado con distintas empresas como Iberdrola y Cepsa. Y luego ya con influencers y formaciones.

«Hemos cambiado el paradigma de la OTT y de la distribución de contenidos».

Parte del equipo de trabajo de Interactvty. / Córdoba

¿Qué ventajas proporciona Interactvty a las empresas e instituciones que cuentan con esta tecnología?

A las empresas, sobre todo, le ofrece la posibilidad de rentabilizar de manera exponencial todos sus contenidos audiovisuales y sus modelos de negocio. También permite una difusión universal en cualquier dispositivo o en cualquier lugar, que es un elemento clave. Por su parte, las instituciones y las administraciones pueden llegar de una manera masiva a la ciudadanía, de una forma más cercana a través del vídeo, con nuevas fórmulas de teledemocracia y de nueva gobernanza.

Interactvty ha desarrollado Barça One, la plataforma de streaming del club blaugrana, ¿qué utilidades tiene? Porque se emplea una tecnología que es única en el mundo, ¿verdad?

Ellos ya tenían una OTT, pero era de primera generación y requería suscripción. Entonces claro, su mercado estaba limitado por esa suscripción. Ahora, lo que ha hecho el nuevo presidente, Laporta, es decir: ‘quiero que todo el barcelonismo tenga acceso libre y gratuito a todo el contenido del Barça’. Lógicamente, para que eso pueda ser así, ellos tienen que monetizar y generar ingresos que es lo que Interactvty le ofrece. Las audiencias son un disparate. Es algo espectacular y cualquier trabajo que hagan se le dispara la audiencia.

El pasado 14 de mayo se presentó la plataforma de la Federación Italiana de Fútbol, ¿cómo fue y qué supone?

Fue una presentación maravillosa, donde estuvo presente todo el mundo del fútbol italiano. Porque además, en la Federación, lo bueno que tiene es que volvemos un poco a lo que el vídeo representa: los sentimientos más profundos, en este caso la Selección Italiana, la cuatro veces campeona del mundo. Y bueno, aparte todo el fútbol base. Ellos quieren difundir, sobre todo, la actividad de las selecciones en todas sus categorías. La verdad es que estamos encantados, porque la interacción de Interactvty es global.

«Uno de nuestros planes es desarrollar e implementar Interactvty en Estados Unidos».

La compañía cuenta con más de 80 profesionales. / Córdoba

¿Qué otros grandes proyectos, nacionales e internacionales, han desarrollado?

Como os decía, el del Comité Olímpico, ahora que están los Juegos. La Fundación del Real Madrid también, que es un proyecto precioso. Porque nosotros somos una empresa pura de I+D y hemos desarrollado un proyecto que, une por primera vez en la historia, una plataforma de OTT 2.0 interactiva con una plataforma de e-learning con Moodle, que es el 90% de todas las plataformas de e-Learning del mundo. Entonces hemos creado una plataforma que para el alumno es una experiencia de OTT, como si fuera un Netflix. Es un proyecto potentísimo.

Hemos cambiado el paradigma de la OTT y de la distribución de contenidos, porque transformamos la forma de hacer negocio, pero es que en la formación cambiamos la forma de enseñar. Se ve en vídeo, es interactivo y además, tienes controlado al alumno. Y todo eso queda registrado no solo en la herramienta de gestión de la OTT, sino también en el Moodle del profesor.

¿Y en Córdoba?

En Córdoba hemos desarrollado un proyecto con Sadeco y ahora estamos trabajando con la Diputación, en un concurso que ha ganado Telefónica. Nosotros somos sus proveedores de tecnología OTT y esa parte del proyecto se la estamos desarrollando. Es un proyecto muy bonito, que se hizo por primera vez en Ciudad Real y que viene de la mano de los fondos Next Generation. Está dirigido a municipios, entidades supramunicipales y agrupaciones de municipios para fomentar la digitalización de los comercios de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Y bueno, la verdad es que es precioso. Todos estamos muy contentos y para después de verano se presentará.

El mundo digital, que está en continua evolución, ha cambiado el modelo de negocio tradicional, ¿qué planes de futuro tiene Interactvty?

Nuestro plan es mantener el centro de producción en Córdoba y por supuesto, a nuestros clientes. Pero sobre todo es desarrollar e implementar Interactvty en Estados Unidos por varias razones. Primero porque es un mercado muy maduro digitalmente y financieramente para el desarrollo de la compañía, que se desarrolla por ronda de capital riesgo y aquí es donde están los principales inversores del mundo. Y por último, porque EEUU tiene una capacidad de altavoz para el mundo entero. De hecho, ya tenemos siete propuestas entregadas.

«El vídeo es el 82% de todo el tráfico de Internet».

Sede de Interactvty. / Córdoba

¿Qué marca la diferencia de Interactvty en el mercado de las OTT?

Hay empresas que hacen OTT de primera generación, pero de OTT 2.0 de segunda generación no hay ninguna. Al final, la competencia no es solo la que hace lo que tú, sino la que ocupa el espacio que tú quieres ocupar. Entonces nosotros queremos ocupar un espacio prácticamente nuevo, que no existe, pero también un espacio que ya lo ocupa la OTT de primera generación, entonces ahí sí que hay empresas. Digamos que cuando entramos a competir, no cabe la competencia, siempre salimos vencedores.