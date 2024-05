Las tarjetas monedero siguen sin asignarse en Córdoba mientras se agotan los recursos

La puesta en marcha del nuevo sistema de tarjetas monedero ideado por el Gobierno central, en sustitución de las entregas periódicas en especie para el reparto a entidades a través de los bancos de alimentos, sigue en vía muerta en Córdoba, como en el resto de Andalucía. De hecho, solo dos comunidades autónomas las han empezado a asignar. El consejo interterritorial celebrado este viernes para abordar el asunto no parece haber frenado el tira y afloja entre el Ministerio de Derechos Sociales y gobiernos como el de la Junta, que insiste en reclamar un sistema mixto que atienda no solo a todas las familias vulnerables y no solo a las que tienen menores a su cargo y se amplíe la lista de supermercados a los que pueden acudir los que los beneficiarios de las tarjetas monedero. En medio de la campaña electoral de las europeas, ambas partes siguen enrocadas en sus posiciones mientras los recursos se agotan y las familias se preguntan cuándo podrán hacer uso de las ayudas prometidas.

En Córdoba, las tarjetas monedero solo se podrán utilizar en 19 comercios, presentes en diez de los 77 municipios de la provincia. Cruz Roja ha confirmado a este periódico que «el contrato con los supermercados está cerrado a través de una licitación nacional, con una serie de requisitos, a la que se ha presentado una serie de supermercados» y no les consta que se vaya a ampliar.

Por su parte, el Ministerio, que contestó en el consejo interterritorial a más de 25 preguntas sobre dudas técnicas y jurídicas relativas a la puesta en marcha del sistema, adelantó que toda la información se recopilará y se trasladará en una guía orientativa a las comunidades la semana que viene, al tiempo que instó a los gobiernos autonómicos a acelerar el proceso de puesta en marcha de las tarjetas.

Por su parte, la Consejería de Inclusión Social andaluza insistió tras la reunión en la necesidad de que «el Gobierno fije criterios homogéneos para todo el país» y aclare «el procedimiento de derivación de familias a Cruz Roja, estableciendo criterios homogéneos para saber cómo computar los ingresos en la valoración de la renta, cómo definir las unidades familiares y qué hacer en los municipios (ocho de cada diez en Andalucía) donde no hay supermercados adheridos al programa». La Federación Española de Municipios y Provincias se sumaba este viernes a la reclamación y solicitaba al Gobierno de un protocolo uniforme para el desarrollo del nuevo modelo de ayuda a las familias en situación de extrema vulnerabilidad, así como una prórroga de seis meses para que las comunidades desarrollen la medida.

Sin derivaciones de Servicios Sociales

Sobre Córdoba, Cruz Roja adelantó que aún no han recibido derivaciones desde Servicios Sociales, que son los encargados de identificar, valorar y desviar a las familias receptoras, y que las instituciones implicadas (Gobierno, Junta y Ayuntamiento) continúan en fase de coordinación. Sin fecha a corto plazo sobre la puesta en marcha de las tarjetas monedero, algunas entidades sociales se quejan de que ya están teniendo problemas de abastecimiento del Banco de Alimentos por lo que están dejando de atender a familias en situación de vulnerabilidad demandantes de ayuda alimentaria, ya que los almacenes de existencias están «bajo mínimos».

