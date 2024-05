Bibliotecas en Feria: entre el aluvión estudiantil y las sillas vacías

Los estudiantes universitarios de segundo de Bachillerato y opositores de Córdoba han vivido esta semana la difícil prueba que supone tener que elegir entre diversión y obligación. Con la tentación de la Feria en El Arenal sobrevolando a cada instante las cabezas de todos los jóvenes, acudir a la biblioteca supone una de las opciones más seguras de encontrar motivación. El sacrificio compartido por otros compañeros de fatigas es un acicate para no despistarse por más que el refrán diga que el mal de muchos es solo consuelo de tontos.

Convencidos algunos de la necesidad de no perder el ritmo de estudio, la segunda decisión importante en estos días era elegir biblioteca y parece que la gran mayoría ha optado por elegir la biblioteca Cántico, la más nueva, la más céntrica y sobre todo, la de horario más amplio. Según Carmen B., estudiante de la facultad de Filosofía y Letras, aunque antes solía estudiar en su centro, desde que abrió esta biblioteca se ha convertido en una asidua a sus instalaciones. «Me pilla más cerca de casa, veo por aquí a muchos compañeros y hay muy buen ambiente», explica, «además, tiene mucha luz y me concentro bastante bien».

El personal consultado esperaba un descenso de usuarios en los días de feria, sobre todo, a partir del jueves, después del botellón, pero la realidad ha sido otra, tanto en las zonas de estudio como en las áreas de infantil, que se llenaron de niños con abuelos durante toda la mañana. «Lo único que ha descendido es el préstamo de libros, pero el flujo de estudiantes, tanto de opositores como de los que están preparando la Selectividad o los que tienen exámenes a principios de junio no ha descendido en ningún momento». Ni siquiera el jueves por la mañana, pese a que el miércoles fue el día del botellón.

Huecos vacíos en la Biblioteca Central este viernes de Feria en Córdoba. / Víctor Castro

Este viernes, como ocurre otros viernes no festivos, se vio a muchos estudiantes con maleta y tuppers a cuestas que aprovechan la cercanía de la biblioteca con la estación de Renfe para pasar la mañana estudiando antes de regresar a casa el fin de semana. Carolina, opositora de Educación, esperaba encontrar la biblioteca más vacía «y qué va, cuando llegué estaba a tope». La biblioteca Cántico, en los Jardines de los Patos, ha mantenido el mismo horario ininterrumpido con una hora menos por la tarde y este sábado abrirá de 9 a 14 horas. «He venido a esta hoy porque está abierta todo el día y otras solo la mitad». El horario fue clave en la elección. De hecho, el teléfono no dejó de sonar con estudiantes interesados en comprobar si estaba abierta y cuántas horas.

Las bibliotecas municipales de los centros cívicos, cerraron ayer y la Biblioteca Central lo hizo la tarde jueves y viernes. Allí, la semana ha sido muy tranquila, en especial los dos últimos días, con más sillas libres y la media de edad más alta de lo habitual. Entre los asistentes, vecinos mayores leyendo prensa o libros, opositores y universitarios. Irene Salinas, estudiante del grado de Educación Social, es una de las que acudió este viernes a su cita con los libros. «Esta semana he venido menos, es muy complicado compaginar la feria y los estudios, pero se intenta, yo hago lo que puedo para no sentirme mal», confesó, «normalmente la biblioteca se llena, pero hoy está medio vacía». El personal afirma que cuando abrió la biblioteca Cántico notaron un bajón de usuarios, «pero fue por la novedad, la mayoría han vuelto porque dicen que esta es más silenciosa y se concentran mejor». Lo bueno es poder elegir.