Profesionales de la Justicia se concentran en Córdoba por una subida de salario

Alrededor de un centenar de personas, según informan CCOO y STAJ, se han concentrado este martes a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba secundando las movilizaciones convocadas por estos sindicatos y por CIG para reclamar una subida del complemento general del puesto equiparable a la del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Los tres sindicatos reclaman que se eliminen los grupos de población y que se reconozcan la funciones que realizan a nivel profesional y retributivo, así como la carrera profesional y la garantía en la Ley de Eficiencia de centros de destino concretos, que siga permitiendo la elección del puesto de trabajo e impidiendo la movilidad funcional y geográfica forzosa.

Las fuerzas sindicales señalan que no dan por cerrada la negociación con el Ministerio de Justicia, "aunque haya dos sindicatos que hayan aceptado que el Ministerio les haya dejado tirados", apuntan en referencia al acuerdo para el incremento del complemento en aquellos territorios que no tienen transferidas las competencias.

En este sentido, CCOO y STAJ afirman que la negociación, tras al acuerdo firmado por CSIF y UGT, "es ahora mucho más difícil". Denuncian que el ministerio "sigue negando el incremento del complemento general del puesto y sigue sin aclarar si va a negociar o no las funciones, la carrera profesional o el teletrabajo". A esto añaden que "la negociación del proyecto de Ley de Eficiencia no avanza, pues el ministerio sigue sin decir si acepta o no alguna de nuestras reivindicaciones más importantes".

Estos sindicatos critican que UGT y CSIF "han roto la unidad de acción y se ponen del lado del ministerio, contra los intereses colectivos del personal de la Administración de Justicia, justificándose con engaños". Así, CCOO, STAJ y CIG llaman a la movilización, que continuará este jueves con una concentración de delegados y delegadas sindicales en Madrid y el día 27, con una gran manifestación también en la capital de España.