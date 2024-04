Los patios de Córdoba, a través del arte efímero

Una forma de expresión con la que refleja la realidad momentáneamente. Así es como han resumido los pintores que han instalado este sábado sus caballetes en el Palacio de Viana el encanto de los certámenes de pintura rápida. Hoy se ha celebrado la cuarta edición del organizado por la fundación Cajasur: Córdoba y sus patios, que este año llama a los artistas a relacionar estos espacios con la provincia de Córdoba.

De los 45 inscritos en el concurso, que se ha desarrollado desde las 09.00 a las 17.00 horas, casi una treintena han elegido algún rincón del Palacio de Viana como escenario para su obra. Podían hacerlo en cualquier espacio de la provincia. La tarea que tenían encomendada era «captar la luz del día, la belleza y el ambiente de sus rincones y su interacción con los patios», como describieron desde Cajasur.

La belleza de los patios cordobeses reflejada a través de la pintura / Manuel Murillo

Pintores como Jaime Jurado, que ya acumula más de 400 galardones en esta modalidad de concurso, habiéndose recorrido un sinfín de lugares de España desde 1996. Uno de los premios se lo entregó, precisamente, Diario CÓRDOBA en su certamen. Jurado se ha trasladado desde Lucena a la capital cordobesa y ha elegido un pequeño rincón de Viana, «uno de los patios más bonitos que conozco», ha matizado. El artista lucentino ha reflejado ese rincón desde una visión y un «lenguaje contemporáneo con figuración, que es mi estilo y mi forma de trabajar», como él mismo ha explicado a este periódico.

Mariona San, por su parte, ha llegado a Viana desde Encinas Reales, para realizar una obra en acuarela, técnica a la que ahora «me he viciado», como ha confesado la creadora. Sobre el formato del certamen, ha comentado que «en un momento tienes que hacer una obra y te limitas mucho» pero que «me gusta mucho, siempre que puedo vengo». En su caso, le ha gustado «el enfoque y la perspectiva» de su cuadro en el que «combina los verdes con los rojos» y en el que ha introducido también «una figura» para dar vida y movimiento a la creación.

La belleza de los patios cordobeses reflejada a través de la pintura / Manuel Murillo

Participantes de todo el territorio nacional

También han visitado la ciudad artistas procedentes de otras partes de España como Ciudad Real. Es el caso de Javier Martín que «ya conocía el Palacio de Viana y he venido a casi todas las ediciones», como ha abundado. Se ha instalado en el Patio de la Cancela, un patio que «gusta mucho, por la luz que había en los arcos» que ha decidido pintar. Martín ha apuntado que «me dedico bastante a los certámenes de pintura rápida y es la excusa perfecta para venir a Córdoba y pintar en sitios que normalmente no puedo». Aunque no es la primera vez que lo hace en este escenario y ha ganado un par de premios en él, asegura que «en este palacio siempre quedan rincones para pintar». Javier ha optado para esta ocasión por una técnica mixta, usando acrílico y rematando después con óleo.