Matemáticas y Filosofía, una titulación pionera que llega a la UCO

La Universidad de Córdoba verá ampliada su programación académica con nuevas titulaciones a lo largo de los próximos cursos. Entre las nuevas materias se encuentra el grado de Matemáticas y Filosofía, dos disciplinas aparentemente antagónicas, pero que en muchos casos encuentran la necesidad de conjugarse. El catedrático de Filosofía de la UCO, Ramón Román, revela a este periódico la importancia de unir ambas materias y la concordancia que existe entre ellas.

"Son dos ramas que parecen estar separadas, pero tanto las matemáticas como la filosofía han estado siempre juntas, hasta el propio Einstein, Newton o Kepler eran matemáticos y filósofos, pero a partir del siglo XIX, se separaron", ha explicado Román, quien indica que esta nueva titulación de la Universidad cordobesa es pionera a nivel nacional, ya que "no hay ninguna titulación así", no ocurre lo mismo en otros países como Francia, Inglaterra y Alemania donde ya está implantada la unión de ambas disciplinas. De hecho, fue a raíz de un viaje del catedrático a otro país como llegó la idea a la institución académica de Córdoba. "Yo estuve en Estados Unidos en el 2015 y allí me dí cuenta que universidades como Harvard, Stanford o el MIT (Massachusetts Institute of Technology) tenían un título que aunaba las dos, yo tenía un amigo en el MIT, le pregunté y me dijo que funcionaba muy bien, a mí se me quedó aquello residente", ha narrado.

El filósofo y matemático griego Pitágoras. / CÓRDOBA

Dos disciplinas fundamentales

Por ello, Román planteó esta idea al anterior rector (José Carlos Gómez Villamandos, actual consejero de Universidad e Innovación de la Junta de Andalucía) "pensando que me iba a decir que estaba loco, y al contrario, me dijo que era una buena idea". En este momento, unió su trabajo al del catedrático de matemáticas de la UCO, Rafael Rubio, y ambos fueron "almas gemelas". "Si a mí me interesaba estar con los matemáticos, a ellos les interesaba muchísimo el tema de la filosofía porque son dos disciplinas fundamentales, ellos trabajan con fórmulas, nosotros trabajamos con conceptos, pero las dos son teóricas".

Una oportunidad para reconciliar las materias

En este sentido Román ha reconocido que "la filosofía siempre sirve como concepto para trabajar temas" y ejemplifica materias como en la física donde con la aplicación de la filosofía se puede definir conceptos como los agujeros negros o qué es el infinito, al igual que en las matemáticas se pueden definir los problemas de la geometría. "Hoy en día los científicos echan mucho de menos que las humanidades y las ciencias estén más unidas, estamos demasiados separados y esto va a ser una oportunidad".

Filosofía y Matemáticas no es un doble grado, como ha puntualizado Román, es una única titulación que estará liderada por la Facultad de Ciencias y contará con 120 créditos de ambas materias, de tal forma que el alumnado pasará por todas las asignaturas y una vez que finalicen habrá un máster específico para que los estudiantes se especialicen en un área u otra. Cabe puntualizar que filosofía como único grado no está entre la cartera de titulaciones de la UCO. Román recuerda que a la hora de la incorporación en el mercado laboral el contar con filosofía supone un "plus"; "buscamos competencias y habilidades que sean conjuntas, que un matemático no sea capaz solo de trabajar en fórmulas, también pensar y adecuar los problemas matemáticos a la realidad actual", lo que supone un "elemento diferenciador muy potente" Por último, Román reconoce que tras muchos años como profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), "me he encontrado con muchos estudiantes que después de matemáticas se sienten interesaron por la filosofía".

Fachada de la Facultad de Filosofía y Letras. / CÓRDOBA

Entre los futuros grados que acogerá la UCO también se encuentra el de Nutrición Humana y Dietética, Trabajo Social (Dual), Ciencia e Ingeniería de Datos, de carácter interuniversitario y Logística y Transporte (Interuniversitario y dual).

