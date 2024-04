«Tenemos previsto incorporar un segundo quirófano inteligente»

La nueva directora médica del hospital universitario Reina Sofía, la cordobesa Elena García Martínez, se ha convertido en la primera mujer en asumir esta responsabilidad en los 48 años de vida del centro sanitario. García estudió Medicina en la Universidad de Córdoba, centro del que guarda especial recuerdo de su actual decano, Luis Jiménez Reina, y del también pediatra Ramón Cañete, porque le ayudaron en su orientación profesional durante su especialización en Pediatría en el Reina Sofía y en la realización de la tesis doctoral. Tras la residencia, esta doctora empezó a trabajar en la unidad de Nefrología Pediátrica hasta que en 2018 se incorporó a la subdirección médica del hospital, siendo requerida para este puesto por la anterior gerente del Reina Sofía Valle García. Tras el paso de Valle García a la gerencia del SAS, el actual gerente del Reina Sofía, Francisco Triviño, propuso a Elena García poder contar con ella para la dirección médica, responsabilidad que ha decidido afrontar con entrega, con la esperanza de seguir mejorando los valores que distinguen al Reina Sofía.

-¿Es un reto especial ser la primera mujer directora médica?

-Cuando el gerente me ofreció el cargo yo sabía que era la primera mujer directora médica, pero él no había reparado. Con esto quiero decir que no se me reclamó simplemente por ser mujer, sino por mi experiencia anterior como subdirectora médica. Para mí ocupar este cargo es muy importante porque he sentido el respaldo, antes de Valle García, y ahora de Francisco Triviño, para desarrollar proyectos de envergadura. Lo normal es que el candidato surgiera de la propia subdirección, que en ese momento estaba ocupada solo por mujeres. He recibido mucho apoyo por parte de los jefes de las unidades y para mí más que ser la primera mujer en este puesto lo más importante es ser la persona de referencia, una responsabilidad que asumo y de la que espero poder estar a la altura de las expectativas.

-¿Cuáles son los propósitos que se marca como directora médica?

-Lo principal es tener planificado qué queremos ser de mayores. Somos un hospital referente en trasplantes, los cuales han servido de impulso para desarrollar otras áreas y para ser primeros de línea en la mayoría de especialidades a -nivel autonómico, nacional, y en algunos campos, incluso internacional. Para seguir avanzando tenemos que desarrollar programas de excelencia para poner a prueba al hospital en cada campo y para tratar de atraer inversión y talento. Queremos relanzar el programa de hospitalización a domicilio y estamos trabajando con diferentes unidades para definir aquellos procesos en los que, tras un manejo inicial que necesariamente requiere de un cuidado en el hospital, pueda completarse dicha asistencia en el domicilio, contando para ello con los profesionales, pacientes y familiares. A su vez perseguimos continuar con la apuesta por la telemedicina en las consultas externas para tratar de acercar la atención al paciente y hacerlo en un plazo lo más corto posible.

-¿Cómo influye el envejecimiento en la atención hospitalaria?

-Nos preocupa que la pirámide de la población en Córdoba está muy envejecida y que en 20 años el 30% de la población va a tener más de 65 años, que es el grupo de edad que más necesidad presenta de atención sanitaria y hospitalaria. Ante este escenario, es muy importante el trabajo conjunto con atención primaria para tratar de atender a toda la patología asociada a la cronicidad y, sobre todo, la más prevalente y que requiere de más recursos, como son la insuficiencia cardiaca o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), pero también la patología osteoarticular o la cardiovascular. Nos tenemos que preparar para que la atención de estos pacientes en atención primaria sea excelente y evitar el consumo de recursos en el hospital, a la vez que el hospital debe centrarse en la atención de la cronicidad que no se pueda llevar a cabo en atención primaria, por ictus, infartos o patologías oncológicas.

"Nos esforzamos para que el hospital esté lo más cerca posible del cero en lista de espera"

-¿Hay margen de mejora para el Servicio de Urgencias?

-La atención de la patología urgente siempre es un pozo sin fondo, mientras más recursos pones más demanda la población. Hay que educar para definir cuándo realmente hay que acudir a un punto de urgencias, para que el paciente vaya al lugar al que debe. Las urgencias del Reina Sofía son líderes en Andalucía y han servido de ejemplo para otros hospitales.

-¿En qué situación está la lista de espera en el hospital?

-Los datos de demora en consultas externas son muy buenos. Damos respuesta en los plazos adecuados y trabajamos para estar por debajo de los 60 días. En pruebas diagnósticas hay dificultades en las de Digestivo y queremos solucionarlo en los próximos meses o año, debido sobre todo a que se realizan más colonoscopias por la implantación de programas de cribado, como el de cáncer colorrectal u otras indicaciones. Por otro lado, trabajamos con atención primaria para que la solicitud de pruebas se haga en el momento indicado para lograr un tiempo muy inferior de demora. En cuanto a la lista de espera quirúrgica, sabemos que tenemos dificultades porque hay encajar la cirugía habitual con nuestro programa de trasplantes. Aprovecho para agradecer a los profesionales su labor para que salgan adelante los trasplantes y el resto de actividad quirúrgica. La atención a la patología oncológica y preferente está asegurada, pero hay otros procesos que son más complejos y la capacidad de respuesta es algo más limitada, pero nos esforzamos para que el hospital se ponga lo más cerca de cero en lista de espera.

-¿El hospital Reina Sofía presenta déficit de médicos?

-Hay limitación de recursos, pero es que no hay profesionales y muchas veces tienes que decidir que con lo que tienes, dónde pones el recurso para ser lo más efectivos posible. Somos conscientes de que tenemos ciertos déficits, por lo que trabajamos con los servicios centrales del SAS para tratar nuestra dotación de recursos humanos y estructurales para dar la mejor respuesta.

"En nuestra mente está poder disponer en algún momento con habitaciones de uso individual, pero ahora mismo no es posible"

-¿Tienen previstas nuevas inversiones en tecnología?

-Tenemos previsto incorporar un segundo quirófano inteligente y un quirófano híbrido, que incorpora un sistema avanzado de pruebas de imagen para definir mejor la planificación de cómo se va desarrollando la cirugía. Recientemente, se incorporó un segundo PET-TAC para dar mejor respuesta a pruebas, sobre todo, de patología oncológica, e igualmente contamos con el equipo HIFU para patologías de trastornos del movimiento, y el Reina Sofía dispone, siendo pionero en Andalucía, de un equipo de resonancia que permite incorporar un programa de planificación para oncología radioterápica, que va a mejorar mucho la atención al paciente en esta área.

-¿Cómo marchan las obras de las consultas materno infantiles?

-Las obras van a buen ritmo y pensamos que se van a cumplir los plazos fijados para la entrega del edificio.

-¿Podrá contar el Reina Sofía alguna vez con habitaciones individuales?

-En nuestra mente está poder disponer en algún momento con habitaciones de uso individual, pero ahora mismo no es posible por las necesidades que atendemos. Estamos trabajando en otras herramientas para intentar que el paciente pase el menor tiempo posible en el hospital. Mientras se pueda lograr esta intención, contamos con protocolos para pacientes con especial fragilidad o que están al final de la vida para que en esos momentos las habitaciones sean de uso individual o también en ciertos partos, por ejemplo, los gemelares.

