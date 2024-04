El PSOE de Córdoba cree que el Plan de Vivienda llega "tres años tarde" y es "poco ambicioso"

El portavoz socialista Antonio Hurtado ha señalado que el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Córdoba "pone de manifiesto la enorme problemática del alquiler de viviendas en la ciudad y su escasa ambición, desaprovechando la cantidad de recursos puestos a disposición de los Ayuntamientos por la Administración Central".

Esta nueva actuación inicia su tramitación en el próximo Consejo de Administración de Vimcorsa, "con tres años de retraso", según ha declarado Hurtado en un comunicado de prensa. "Con este plan de vivienda todo seguirá igual y los problemas de vivienda agravándose en Córdoba", ha enfatizado.

Asimismo, el socialista ha criticado el "escaso" apoyo al alquiler, "reduciéndose a escasas ayudas que no abordan en absoluto el grave problema de los inquilinos y de los jóvenes que se quieren emancipar". En este sentido, ha indicado que la prueba "evidente" es que Vimcorsa "sigue sin implicarse en el aumento del parque público de vivienda para alquilar y poder rebajar los precios con alquileres sociales".

En el propio plan, según Hurtado, se explicita que uno de los problemas para hacer realidad en Córdoba el derecho al acceso a una vivienda digna son "los altos precios de la vivienda y de los precios de alquiler que se han incrementado en los últimos años, pese a la situación de la pasada crisis sanitaria".

El socialista Antonio Hurtado, en rueda de prensa. / CÓRDOBA

En este contexto, el portavoz socialista ha incidido en que el estudio que se une al Plan Municipal de Vivienda muestra "el poco peso de la vivienda en alquiler en Córdoba y el escaso parque de viviendas en alquiler destinado a familias vulnerables". Por ello, "es necesario un mayor esfuerzo público en aumentar la vivienda social", ha apostillado.

Por otra parte, ha apuntado que "los bajos niveles de renta de las familias inscritas en el registro de demandantes, les excluye de la posibilidad de acceder a Vivienda de Protección Oficial (VPO)". Por ello, "hay que hacer una clara apuesta por la vivienda social en régimen de alquiler desde el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía", ha concretado Hurtado.

El socialista ha considerado "muy escasa" la implicación de Vimcorsa en este problema de la vivienda de alquiler, al tiempo que ha declarado que "no hay prevista en los próximos cinco años ni una promoción de viviendas en alquiler, excepto los apartamentos tutelados". Así, ha afeado que "el Ayuntamiento no se aprovecha de los recursos estatales para disponer, mediante derecho de usufructo, de viviendas privadas que están vacías y que no son alquiladas por sus propietarios, lo que podrían ser alquileres sociales para familias vulnerables".

Por último, Hurtado considerado que el Plan Municipal de la Vivienda "llega tres años tarde, sin ninguna ambición de resolver el grave problema de acceso a la vivienda de familias vulnerables en Córdoba y la prueba más evidente es que Vimcorsa cerrará el 2024 con cero promociones de vivienda en marcha".