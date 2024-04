El encanto de la segunda mano

El gusto por lo exclusivo, por las modas que vuelven, por los bajos precios -no valor- o el hecho de hacer del consumismo un mal menor en una sociedad en la que cada día crece más la fast fashion o moda rápida hacen que la compra-venta de segunda mano esté en auge. En diversos rincones de la ciudad se pueden encontrar joyas únicas en negocios tan originales como dispares.

Son locales como California Vintage, ubicado en un lugar estratégico, en el número 13 de la calle Claudio Marcelo. Esta tienda regentada por Francisco Toledo ofrece desde los vaqueros Levis más deseados por los jóvenes; polos Ralph Lauren que se llevan a modo vintage o que son un fondo de armario para los mayores, hasta ropa urbana, camisas de marca; chándales de hace unas cuantas décadas; zapatillas Converse o chaquetas como las Barbour, que han causado furor esta temporada. Prendas que han llegado a Córdoba desde Estados Unidos o Centroeuropa y cuya principal característica es la exclusividad, algo que buscan la mayoría de clientes, según observa Toledo. Los precios van desde los 10 euros hasta los 65, en las prendas más caras, cuyo precio original es infinitamente superior. Las ventas «mantienen la misma línea de los últimos años», nada negativa, con un gran peso del turista nacional e internacional, según el propietario.

California Vintage. / Víctor Castro

Justo al lado está El Bastidor, otro local con encanto en el que la segunda mano se centra en chaquetas de piel procedentes de Barcelona. Son prendas reutilizadas de calidad, algunas incluso de firmas de lujo, que se pueden adquirir desde 49 euros. A estas se suman otros negocios de moda como Mosaico Vintage, Juanita Calamidad y otras tantas que además tienen una función social, pues las prendas que venden, todas ellas donadas por empresas o particulares, financian proyectos de ayuda humanitaria. Son tiendas de colectivos como Madre Coraje (Centro Comercial la Sierra y Avenida Virgen de los Dolores, 18) o Prolibertas (María Cristina 8). Cáritas también cuenta con su proyecto Moda Re-, actualmente en obras.

Cultura de reventa

No obstante, la economía circular no solo engloba a la industria textil. También se traslada a productos culturales como discos de vinilo que se venden en Vitalogy, situada en la calle Alfonso XIII. En sus estantes se venden álbumes en formato vinilo que so solo son usados para escuchar, sino también a modo decoración o coleccionismo, ya que este producto «está de moda», dice el propietario del negocio, Miguel Ángel Carmona. Clientes de todas las edades compran discos de clásicos del rock de los años 60 y 70, jazz o rock psicodélico, entre otros géneros.

También se encuentran tesoros cuyo valor no es comparado a su precio en la librería El Laberinto (Ronda de Isasa, 4) «por donde pasa el mundo», según su propietario. Son casi infinitas las manos por las que han pasado los libros de esta valiosa biblioteca con la que Daniel Rodríguez, exbibliotecario de la Universidad de Córdoba, y su mujer hicieron realidad uno de sus sueños . Este negocio tiene el objetivo de poner en circulación los 400.000 libros que almacena esta pareja, 16.000 de ellos en el local. Se pueden encontrar títulos clásicos, bestsellers, postales y todo tipo de productos en papel con historia en su contenido y continente.