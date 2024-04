Jóvenes científicos toman el Vial

Un millar de escolares, profesores e investigadores han tomado este domingo el Vial para visibilizar distintas formas de ciencia y crear vocaciones en las mentes más jóvenes e indecisas. Un total de 18 centros educativos de toda la provincia y más de una treintena de stands han trasladado sus laboratorios a la capital en la 18ª edición del Paseo por la Ciencia organizado por la Asociación Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica (Apccc).

La respuesta a este despliegue científico ha sido masiva, pues, acompañados por el tiempo primaveral y casi veraniego, los cordobeses se echaron a la calle y qué mejor forma de entretener a los más pequeños que aprendiendo. Laura Villafuerte, presidenta de la Apccc, se ha mostrado «satisfecha» con la acogida y destacó la «motivación» de los estudiantes al explicar los experimentos en los que llevan semanas trabajando.

El Paseo de la Ciencia de Córdoba 2024, este sábado en el Vial. / Pablo Cabrera

Un sinfín de experimentos

Desde el IES Maimónides, por ejemplo, mostraron el truco del billete que no se quema explicando que «mojando un billete en disolución de alcohol y agua, al prenderle fuego, no arde» porque «el alcohol tiene el punto de ebullición en 230 grados y el agua en 100» y al quemarlo «se queda entre esas dos temperaturas» y no prende, como lo explicó Olga Domínguez, alumna de la FP de grado medio de Laboratorio. El Lope de Vega, por su parte, mostró distintos experimentos de informática, física, dibujo técnico y biología. Uno de los profesores del centro, Salvador Matas, apuntó que este tipo de eventos son «bastante importantes para los niños que todavía no tienen claro lo que quieren estudiar» para que conozcan «una alternativa que es bastante buena».

También se visibilizaron otro tipo de ciencias del ámbito de las humanidades, de la mano de la Facultad de Filosofía y Letras. Los estudiantes mostraron la «retroinnovación», acercando recetas medievales a la actualidad, interpretando manuscritos de la época, como explicaron Pablo Varo y Leonor Pintor.

Rosa María Jesús Ramírez, orientadora del IES Ategua de Castro del Río que esta cita ayuda a los alumnados, entre otras cuestiones «a su capacidad de expresión, su curiosidad, sociabilización y clarificación respecto a sus intereses en el futuro».