Uno de cada cinco vehículos no logra superar la ITV en Córdoba en 2023

Uno de cada cinco vehículos presentados no logró superar la inspección técnica a la primera durante 2023 en Córdoba y los fallos graves estuvieron relacionados, principalmente, con el alumbrado, los neumáticos y las emisiones contaminantes. Estas son algunas de las conclusiones de la información facilitada por la Consejería de Industria, que indica que las 10 estaciones de ITV autorizadas en la provincia realizaron un total de 392.572 primeras inspecciones.

El delegado territorial de Industria, Agustín López, afirma que esta cifra ha representado un incremento anual próximo al 3% en el número de vehículos controlados por Veiasa y, en este sentido, destaca que «estamos satisfechos con la mejora continua del servicio que se presta».

En cuanto al resultado de este trabajo, Industria detalla que, del total de los revisados, 81.557 vehículos fueron rechazados tras detectar 163.255 defectos graves (que tuvieron que ser reparados para superar la inspección) y 256.043 fallos leves. El alumbrado y la señalización concentraron casi una cuarta parte de los problemas graves, y también sobresalieron neumáticos, ejes y suspensión (22%); emisiones contaminantes (19%) y frenos (11%).

Los defectos encontrados en las primeras inspecciones motivaron otros 83.887 controles con objeto de confirmar que los vehículos cumplían con los requisitos necesarios para circular. Asimismo, la unidad móvil para vehículos agrícolas, que tiene su base en la estación de Córdoba Torres Quevedo, ha realizado 7.326 primeras inspecciones durante el último año y la unidad móvil para ciclomotores ha pasado las pruebas a 1.444 vehículos. La capital concentra casi el 40% de la actividad efectuada en 2023, con 89.556 primeras inspecciones en Las Quemadas y 60.361 en Torres Quevedo. A estas les siguen las estaciones de Lucena (54.261); Baena (45.042); Puente Genil (32.285); Palma del Río (27.857); Pozoblanco (25.224); Priego (22.205); Montoro (20.276) y Peñarroya (15.505).

Los coches superan los 12 años de edad

Los coches que circulan en la ciudad de Córdoba tienen una edad media de 12,2 años y el envejecimiento se ha acentuado desde la última crisis económica. En este sentido, la Asociación Provincial de Talleres y Automoción de Córdoba (Atradeco) estima que durante la última década la antigüedad media de los turismos ha aumentado unos tres años. Su gerente y secretario general de Faetam (la patronal andaluza), José Manuel Rodríguez-Carretero, afirma que «lo sano sería una antigüedad media de entre siete y ocho años, esto supondría que entran y salen vehículos». Los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (relativos a 2022) indican, sin embargo, que el parque de turismos es cada vez más antiguo en Córdoba. En concreto, la ciudad tiene 154.984 coches y, de estos, solo un 12% tiene menos de 4 años, por lo que se consideran nuevos o seminuevos.

En el otro extremo, un 10% fueron matriculados hace más de un cuarto de siglo. El parque móvil de la capital tiene 227.714 vehículos en total y el segundo grupo más numeroso son sus 29.512 motocicletas, que rozan los 11 años de media. También cuenta con 14.316 ciclomotores, con casi 18 años de media. Las 13.189 furgonetas que circulan en Córdoba tienen poco más de 12 años de media y los 10.428 camiones superan los 14 años. En cuanto a la situación del conjunto de la provincia, los coches más viejos se encuentran en Belalcázar, con 15 años de media. Los más nuevos están en Villafranca, con 12,19 años. José Manuel Rodríguez-Carretero señala que los vehículos nuevos «han subido de precio porque tienen más confortabilidad y seguridad. Hoy queremos un SUV, no un utilitario básico, y la normativa europea anticontaminación ha elevado mucho el coste de producción». A esto se añade, en su opinión, otro factor que está afectando a la decisión de compra y es que «las políticas están encaminadas al vehículo eléctrico, que se vende más en Madrid o Barcelona por las limitaciones medioambientales». Ante esta situación, el sector reclama incentivos tanto para los coches eléctricos como para híbridos y vehículos de menos de cinco años, incluidos los de gasolina y gasoil, «porque ayudaría a bajar el mix de contaminación»

Rodríguez-Carretero destaca que una de las consecuencias del escenario actual es que los vehículos más vendidos en el mercado de ocasión superan los 12 años de edad. Del mismo modo, en contra de lo que cabría imaginar, el envejecimiento del parque móvil no favorece un aumento de la actividad en los talleres. El gerente de Atradeco aclara que «una antigüedad media de 12 años significa que hay vehículos de más de 20 años y estos no tienen mantenimiento preventivo, cuando se estropean se llevan al taller o se desguazan». Así las cosas, precisa que ahora se repara menos y que estas reparaciones tienen menor coste. La noticia positiva es que durante 2023 las matriculaciones de turismos y todo terreno han crecido un 8% en Córdoba, con 6.503 unidades. Del mismo modo, los talleres de reparación cerraron el ejercicio con una subida media del 5% en su facturación, aunque José Manuel Rodríguez-Carretero explica que este incremento se debe principalmente al encarecimiento de los recambios y no a un aumento del precio de la mano de obra, «que en la mayoría de casos se ha mantenido o ha subido como máximo un 3%»

