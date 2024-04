Los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba han criticado las palabras vertidas este jueves por el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, cuando hablaba de la cancelación de la Cata del Vino. En una entrevista con la Cadena Ser, Urbano ha comparado la suspensión de la Cata del Vino con la ausencia de una madre, a la que se le dice "mamá, ve a comprar pan, pero vuelve pronto".

En lo que termina definiendo como una "broma" para "explicar" la cancelación de la Cata de Vino en Córdoba y la posibilidad de que se celebre en otoño, Urbano dice que "la madre, además de a comprar pan, va a la peluquería porque va a ponerse más guapa, más bonita, más madre, más mujer", e insiste en que, aunque "queríamos estar con mamá todo el día, pero mamá tiene que salir a la peluquería".

Las palabras ha sido criticadas por los grupos municipales del PSOE y por Hacemos Córdoba, que han calificado las declaraciones de "machistas" y que han pedido al alcalde, José María Bellido, que tome cartas en el asunto. La concejala socialista Alicia Moya ha afirmado que los comentarios de Urbano son "directamente machistas y casposos" y que "no están a la altura de un representante público que, además, es teniente de alcalde, delegado de Presidencia y Políticas Transversales, sino propias de chascarrillos en la barra de un bar".

"De la misma manera que no sería apropiado comparar al Ayuntamiento con un hombre de los antiguos que pasaban tanto tiempo en el bar que no se enteraban de lo que pasaba en su casa; comparar esta cancelación con una madre que se va a la peluquería, perpetúa la idea de que la mujer necesita del adorno y el engalanamiento para ser más madre o más mujer, y nos retrotrae a épocas pasadas a las que las y los feministas no estamos dispuestos por más que se empeñen algunos", ha incidido Moya, que ha pedido una rectificación al gobierno municipal y directamente al alcalde.

Por su parte, en Hacemos Córdoba consideran que estas afirmaciones "reflejan una mentalidad retrógrada que no tiene lugar en el presente, y mucho menos en una institución pública como el Ayuntamiento de Córdoba. La ciudad no merece tener a un concejal ni a ningún cargo público que exhiba este tipo de actitudes y haga estas declaraciones, a las que desgraciadamente nos tiene acostumbrados".

Desde Hacemos Córdoba han hecho un llamado al alcalde para que "tome medidas inmediatas y ponga orden en su equipo de gobierno" y han subrayado su compromiso con la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres, advirtiendo de que estarán vigilantes "para asegurar que no se produzcan retrocesos en este ámbito".

El concejal de Fiestas, de momento, no ha contestado a estas críticas.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles anunció el martes la suspensión de la primera de las grandes celebraciones del Mayo Festivo, la Cata de los Vinos de Montilla-Moriles, alegando a la necesidad de buscar un nuevo modelo de Cata que potencie el negocio de los bodegueros y por cuestiones ligadas al espacio, argumentos a los que se suman motivos económicos.