Córdoba organiza actividades para acercar al público el trabajo artesanal

Córdoba celebra los Días Europeos de la Artesanía. La ciudad y su provincia realiza actividades desde hoy, y hasta el próximo 7 de abril, para acercar a la población las técnicas de la creación artesanal. Demostraciones en vivo, talleres o charlas informativas son algunas de las opciones por las que se podrán conocer, de la mano de los profesionales, las técnicas aplicadas a trabajos artesanos como la cerámica, la pintura, la madera, jabones, entre otros.

Córdoba tiene especial relevancia en el ámbito artesanal, puesto que de las 11 Zonas de Interés Artesanal, declaradas por la Junta de Andalucía, que hay repartidas por la comunidad andaluza, cinco se encuentran en la provincia cordobesa: Casco Histórico de Córdoba, Castro del Río, Montilla, La Rambla y Los Pedroches. Dichas localizaciones sirven como escenario para las actividades que se van a realizar a lo largo de la semana. Como ha indicado la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, en Córdoba hay más de 247 inscritos en el registro de artesanos "y queremos que sean muchos más, queremos defenderlo y protegerlo", por lo que, insiste la delegada, "es muy importante sacar la artesanía a la calle, para que se valore el trabajo de nuestros artesanos, que son creadores de piezas únicas, y hacer más visible su labor".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Cordobesa de Artesanos, Luisa García, ha comentado que este tipo de actividades dirigidas a todos los públicos "es una experiencia muy positiva, tanto a nivel asociación como para cada artesano. Siempre es mejor que el público tome un contacto directo con nosotros". García ha recibido, en el patio del Zoco Municipal, al alumnado del IES Luis de Góngora, que se mostraba entusiasmado de poder conocer la labor de estos creadores.

Córdoba celebra los Días Europeos de la Artesanía / Víctor Castro

Piezas artesanales

Durante la mañana, en el Zoco Municipal dos artesanas han llevado a cabo una demostración de sus respectivos trabajos. Mamen Pintado realiza calado y decoración de abanicos, trabaja con abanicos de calidad y de fabricación nacional, hechos con algodón y madera de peral. Los diseños son creación propia y están pintados a mano. Este trabajo cuenta con varias fases, desde el pegado y posterior recorte de la tela, contando con el pliegue de la misma, hasta el trabajo de decoración, donde la artesana dibuja y pinta a mano cada abanico. Pintado lleva más de 20 años realizando este trabajo, el cual aprendió de forma autodidacta "vi a una señora que estaba pintando un abanico y me compré uno, y ya me atrapó. Es algo que me define y que disfruto muchísimo", explicado la artesana, quien ha formado su propio taller Disimusa.

Para demostrar la técnica de cerámica de cuerda seca se encontraba la artesana Inmaculada Serrano. Como explica la ceramista, esta es una técnica árabe que se desarrolla en el periodo andalusí, y consiste en hacer un dibujo con unos trazos de material graso, Serrano utiliza, normalmente, una mezcla de manganeso y aceite de linaza, o también, se puede usar grafito. Una vez realizados los dibujos con este material, se procede al esmaltado, y para finalizar se mete en el horno. La ceramista empezó como alumna en el taller Rakú en 2013, y hace un par de años dio el paso de dedicarse profesionalmente a esta labor, por lo que fundó su taller llamado Pepita Polonio. Mientras realizaba su taller, Serrano ha explicado que este trabajo es más valorado al otro lado de las fronteras, "la dedicación, los procesos que tiene la artesanía, eso no se valora tanto aquí como en el extranjero, la gente de fuera alucina".

Programación

Estas actividades de dinamización proseguirán en los próximos días en todas las zonas cordobesas de Interés Artesanal. El 3 de abril de 9.30 a 13.00 en La Rambla habrá un taller impartido por Soledad Del Río, José Del Río y Mª del Carmen Del Río sobre Alfarería, estará dirigido al alumnado del IES Tierno Galván. El 4 de abril de 13.00 a 15.00 en Castro del Río, José Bueno Oliva versará sobre fabricación de las fibras naturales a lo largo de la historia. Está dirigido a alumnos y alumnas del IES Ategua. El 5 de abril de 10.30 a 13.30 en Los Pedroches, habrá un taller sobre fabricación de jabones naturales, impartido por Cosmética de los Pedroches SCA, Isabel Redondo Rojas y dirigido al alumnado del IES Los Pedroches. Por último, este mismo día de 9.00 a 12.30 horas en Montilla se llevará a cabo un taller de carpintería artesanal para fabricación de barriles bag in box y marquetería, dirigido a alumnos y alumnas del IES Emilio Canalejo Olmeda e impartido por Joaquín Feria. Además, desde la Escuela de Madera de Encinas Reales, se hará un taller en vivo de torneado artístico para conocer las técnicas, procesos y materiales de esta disciplina en madera (martes, miércoles y jueves a las 12.00 horas).

Suscríbete para seguir leyendo