El Colegio Británico de Córdoba, uno de los ganadores del 40º concurso escolar de la ONCE

El colegio Santo Tomás de Jaén, el Británico de Córdoba y el Instituto Cuenca Minera de Minas de Riotinto han sido seleccionados como ganadores de Andalucía en el 40º Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a crear el inclusionario, el "diccionario más democrático e inclusivo de la historia y el primero con palabras que definen la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad", informa la ONCE en una nota de prensa.

En la categoría A (3º y 4º de Primaria) ha ganado la palabra superacidad, que ha sido ideada por un grupo de 10 alumnos de 4º de Primaria coordinados por la profesora Laura Martínez, y que describen como “la capacidad de las personas de superar las dificultades y conseguir sus sueños”. En su cartel, muy colorista, aparecen distintos jóvenes representando letras en lengua de signos.

Por la accesibilidad

En la categoría B (5º y 6º de Primaria) la palabra elegida ha sido braudioteca, propuesta por el Colegio Británico de Córdoba. Los 18 alumnos que conforman el grupo Escritura, de 5º de Primaria, coordinados por Arantxa Molina, la definen como “un lugar público en el que se pueden encontrar libros accesibles: audibles, en braille y en lengua escrita, de forma que TODOS podamos disfrutar de la lectura”, describen. En su cartel han dibujado dos braudiotecas con gran protagonismo del braille en su diseño.

Propuesta premiada del Colegio Británico de Córdoba. / CÓRDOBA

En la categoría C (1º a 4º de la ESO y FP básica) ha resultado ganadora la palabra incluspeto, que ha propuesto el grupo A que conforman 17 alumnos de 2º de la ESO del Instituto ‘Cuenca Minera’ de Minas de Riotinto. Define el respeto por la inclusión y hace referencia a la importancia de respetar que todas las personas formen "parte de", es decir, que las personas con discapacidad y sus familias tengan la posibilidad de participar en igualdad de condiciones en todas las áreas de la vida (educativa, social o laboral). El cartel dibuja de forma creativa la palabra formada por jóvenes en braille.

Más de 15.000 escolares participantes

En esta edición han participado 15.290 escolares de 179 centros educativos de Andalucía, bajo la coordinación de 216 profesionales de la educación. En España se han presentado un total de 146.022 estudiantes y 2.492 docentes de 2.230 centros educativos públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Secundaria, además de Educación Especial y Formación Profesional.

Presidido por el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el jurado autonómico de esta 40ª edición ha estado compuesto por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, el presidente de la Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Parlamento de Andalucía, Pablo García, la directora general de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Almudena García, la directora del programa ‘Solidarios’ de Canal Sur TV, Mª Teresa Sánchez Monteseirín, y el coordinador del Grupo Accedo, Mario Talavera. La reunión del jurado se ha celebrado este lunes en la sede de la Delegación Territorial de la ONCE, en Sevilla.