«Apostamos por la sororidad de un feminismo diverso, integrador y plural»

La marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estará organizada por primera vez por la Asamblea Transfeminista 8M, en la que se han integrado 14 colectivos. La portavoz de dicha asamblea, Elvira Pérez, perteneciente también a la Asamblea Feminista de Córdoba Yerbabuena, y Desirée García, perteneciente a la Red de Autodefensa Transfeminista de Córdoba, unen voces por la lucha feminista.

-Este viernes, Córdoba saldrá a la calle con motivo del 8M. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de este año?

-Desirée García: Quizás este año la que más puede resonar es el tema de la identidad de género, de personas trans no binarias, creo que es la reivindicación más distinta con respecto a otros años. Tenemos un posicionamiento claramente transfeminista, y el tema del prefijo al final es porque durante estos últimos años ha habido un movimiento más trans excluyente. Esa es la principal razón por la que nos hemos congregado estos colectivos, era una línea roja para todos, no se iba a tolerar a nadie trans excluyente.

-¿Por qué se ha constituido esta asamblea?

Elvira Pérez: -Para reivindicar juntas nuestros derechos y porque apostamos por la sororidad de un feminismo diverso, plural y que es integrador, y le llamamos transfeminismo. Con esto queremos decir que cuando estamos hablando de transfeminismo no solo hablamos de lo que supone transitar de un género a otro, sino de un feminismo inclusivo. Desde esa perspectiva, nuestras reivindicaciones vienen siendo las mismas de siempre, porque nunca acabamos de consolidar aquello que con mucho esfuerzo vamos arañando. Este año vamos a volver a hablar de la brecha salarial, que desgraciadamente, sobre todo en Andalucía, no solo no ha disminuido, sino que se ha incrementado; queremos más medidas y recursos contra el acoso y el abuso sexual, medios para luchar contra la violencia machista, que es una lacra que nunca termina.

DG.: -Contra la trata también, con respecto a los cuidados, porque las mujeres siguen con doble jornada, en el trabajo y luego en casa.

E.P.: -Seguimos pidiendo ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, desde el punto de vista de la medicina, que se tenga en cuenta que los cuerpos de las mujeres y de los hombres no son iguales...

-¿Qué es un feminismo interseccional?

D.G: -Que nadie se quede fuera de este abanico, porque al final si las personas que llevan la voz cantante son mujeres blancas ‘cis’, es un feminismo concreto, no está siendo nada interseccional. Pero un feminismo que sí lo es reivindica a las personas racializadas, las pertenecientes al colectivo LGTB, las personas con diversidad funcional neuro divergente, lo engloba todo. Y si nos centramos en las mismas personas de siempre, te está dejando fuera todas esas realidades. Nosotras abogamos por eso, por la inclusión.

E.P.: -Y tenemos claro que hay que atender a todos esos frentes porque sabemos que el sistema institucional patriarcal ejerce violencia sobre todas las mujeres, sean de la condición que sean, solo por el hecho de serlo, violencia por la identidad sexual, por la identidad de género, por la raza, por la clase social, por la desigualdad jurídica, por la desigualdad cultural. Es decir, que las mujeres somos muy diversas, tenemos diversas necesidades y el feminismo es muy plural.

-¿Qué significa para el colectivo trans sentir esta representación con la constitución de la asamblea?

D.G.: -Creo que es importante hacer hincapié en que esto no es haber conseguido ya las cosas que se reivindican desde el movimiento trans. Esto es un paso adelante, pero sin dejar de ver que lo que se estaba hablando antes era de excluirles de un movimiento que les afecta directamente. Porque una mujer trans, quien me diga que no le afecta el patriarcado miente. Evidentemente, es un paso a bien, pero todavía queda mucho más.

E.P.: -Claro, para este colectivo de personas es fundamental que se sientan acogidas, tratadas por igual, que se sientan sujeto dentro del feminismo, porque es verdad que se ha aprobado una ley trans, que bueno, algunas de las últimas cuestiones no se han resuelto como el colectivo esperaba, pero que sin duda ha sido un importante paso adelante. Hay que contar con ‘elles’, porque son personas que tienen unas características propias, unas necesidades propias y además, dentro del colectivo de mujeres, son las marginadas de las marginadas.

-¿Qué reivindicaciones concretas hace este colectivo?

E.P.: -Reivindicamos el derecho a la autodeterminación de género, que está en peligro de desregulación porque es visto como una amenaza al borrado de las mujeres.

D.G.: -También se reivindica que, dentro del marco de la ley trans, se ponga en marcha por el Ayuntamiento de Córdoba el Consejo de Participación de Personas LGTB como órgano de participación ciudadana en materia de derechos y libertades de las personas del colectivo.

-¿Quiénes integran la asamblea transfeminista?

E.P.: -Somos Secretaría de Igualdad de las Juventudes Obreras Cristianas (JOC), Coordinadora de Mujeres del Sur, Nubia, Red de Activistas Feministas de Izquierda Unida (IU), Área Feminista del Partido Comunista Español, Podemos, Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), Asociación de Profesionales de la Promoción de Igualdad (Asoproig), Red de Autodefensa Transfeminista (RATA), Mujeres del Rey Heredia, Asociación Todes Transformando (TT), Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea), Asamblea Feminista Yerbabuena y Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

-¿Por qué han unido voces?

E.P.: -Nos configurarnos como colectivo para llegar a acuerdos. Ha sido un proceso que comenzamos a partir del 8M del año pasado, pero que iniciamos de manera más sistemática en septiembre. Cuando iniciamos ese proceso invitamos a los colectivos feministas y les informábamos que pretendíamos ser un colectivo trans feminista y defender cualquier feminismo que se dedique a luchar por la igualdad. Pretendemos aparecer ante la ciudadanía de Córdoba el 8 de marzo con una única voz, que es la que hemos plasmado en este manifiesto, teniendo claro que cada uno de los colectivos tiene su propia vida y su propia forma de entender el feminismo. Hemos sido capaces de llegar a acuerdos porque lo que nos une de verdad es todo esto.

-«Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días» es el lema del 8M, un lema que no es nuevo, ¿avanzamos pero lentas?

D.G.: -Desde luego no creo que vayamos para atrás, lo que sí que considero es que cada vez se van escuchando voces más diversas y eso abre llagas, debates antiguos que ponen en cuestión derechos humanos. El camino es hacia un feminismo cada vez más interseccional, pero sin dejar de vista que quedan muchas cosas por conseguir, estamos en ello, pero no se puede cantar victoria.

E.P.: -Sin duda, el 8M es un momento de reivindicaciones, pero es también de celebración, porque son ya muchos los logros de la lucha feminista, que lleva ya más de 200 años reivindicando derechos para las mujeres. En nuestro país, sí tenemos una serie de leyes que han venido a cambiar la vida de las mujeres. Cuando yo empecé a trabajar, te estoy hablando del año 68, solo un 27% de las mujeres en nuestro país trabajaban. El mundo al que accedimos las mujeres de mi generación y las posteriores, era un mundo en el que no había ningún derecho. Estas chicas se incorporan a un mundo en el que hay muchos derechos conseguidos. Es por eso que el feminismo es tan diverso, porque ellas ya no parten de cero, como partíamos nosotras. Sin embargo, seguimos inmersas en una sociedad patriarcal que nos educa a ‘todes’. Todo el mundo llevamos metido dentro el patriarcado, y es difícil hacerle frente porque vivimos inmersas, en muchísimos micromachismos de los que a veces ni siquiera las que estamos mirando somos conscientes.

D.G.: -Y no tan micro, porque con respecto al Ayuntamiento de Córdoba, hace poco se han aceptado medidas antiabortistas desde el Programa Municipal de Apoyo a la Maternidad y a la Vida. Claro, con cosas como esta, por ejemplo, se pone al descubierto que no estamos en una sociedad tan feminista como nos creemos muchas veces, y que a veces sí que se dan pasos para atrás.

-Durante la marcha, este año habrá una parte del recorrido en silencio. ¿Por qué?

D.G.: -Para las personas neuro divergentes, entre ella, personas con autismo, TDH y muchas más. Al final, cualquier persona que tenga hipersensibilidad sensorial, sobre todo auditiva, pues se ven vetadas por todo el ruido que se genera estos actos, que como forma reivindicativa está bien, pero así se abre un poco la mirada. Por eso se ha decidido que hubiese un tramo, el de Cruz Conde, que se haga en silencio. Estamos intentando darle difusión también por redes, y el día de la marcha usaremos varias estrategias para poder conseguirlo.

Tras la celebración de la jornada del 8M, ¿cuáles son las metas que se marca esta asamblea transfeminista?

E.P.: -Queremos que se sepa que este es un espacio abierto, respetuoso y acogedor, donde caben todos los feminismos, pero también queremos, y de alguna manera exigimos, que cada colectivo que se integre aquí, debe tener su propia vida. Somos muy diversas, y uniremos la voz cuando tengamos que salir como feministas a la calle. Pero no es algo que vaya a absorber la vida de los otros colectivos. No tenemos tiempo de mantener una estructura como esta permanentemente. H