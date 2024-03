El PP-A exige a Espadas que aclare cuántos socialistas andaluces están implicados en el caso Koldo

La vicesecretaria general del PP de Córdoba y parlamentaria andaluza, Beatriz Jurado, ha exigido este sábado al secretario general del PSOE andaluz que “diga la verdad” y aclare cuántos socialistas andaluces están implicados, presuntamente, en el caso Koldo, además del cordobés Cristian Corvillo, señalado en los informes de la UCO.

El PP-A recuerda en una nota de prensa que, según la documentación de la Guardia Civil que obra en el sumario del caso, este cargo ejecutivo del PSOE de Córdoba tiene vinculaciones empresariales con el comisionista del caso, el empresario Víctor de Aldama, incluso podría haber sido testaferro de éste en la adquisición de un inmueble en Madrid. El Instituto Armado, subraya el PP-A en su nota de prensa, señala que Koldo se reunía con cargos socialistas cuando viajaba con el ministro Ábalos a Andalucía, bien por motivos institucionales o bien por razones políticas y electorales con ocasión de algún mitin de la campaña de Juan Espadas a la presidencia de la Junta en 2022. Lo hizo tanto en Córdoba, como en Málaga, en Jaén y en Sevilla.

En el auto del juez también aparece el hermano del citado socialista cordobés, Rubén Corvillo, vinculado a compañías utilizadas por Aldama, presidente del Zamora C. F., en la trama.

Jurado defiende que “los andaluces merecen una explicación” por parte de aquellos que son sus representantes públicos. En su opinión, Espadas tiene de nuevo la oportunidad de “ser transparente y honesto con las andaluzas y los andaluces, contar lo que sabe y, en su caso, dar ejemplo y depurar las responsabilidades que correspondan”.

La diputada popular ha recordado que “si por algo se ha caracterizado hasta ahora el partido socialista andaluz ha sido por sus silencios cómplices ante cualquier caso de corrupción en los que se han visto envueltos”. “Nunca han sido capaces de dar explicaciones sobre el caso de los ERE, el mayo episodio de corrupción de la historia, como tampoco lo fueron hace un año con en ‘caso Mediador’”.

Beatriz Jurado ha afirmado que “es lamentable que el nombre de Andalucía tenga que verse manchado de nuevo por la vinculación del PSOE con la corrupción” y “lo peor de todo” -ha puntualizado- es que “esta vez se trata de un caso de magnitud aún imprevisible en el que unos cuantos han llegado a enriquecerse con dinero público aprovechándose de la necesidad de proteger a la población durante los peores meses de la pandemia”.

Todo ello “con la presunta colaboración necesaria del ex asesor del ex ministro y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, incluso del propio ministro y otros altos cargos del Gobierno de Sánchez”.

"La trama se hace cada vez más amplia y enrevesada" señala Jurado

La parlamentaria andaluza ha puesto de relieve que “estamos viendo cómo la trama se hace cada vez más amplia y enrevesada, con la presunta implicación de otros ministros actuales como la andaluza María Jesús Montero o la propia presidenta del Congreso y ex presidenta balear, quien debería de presentar su dimisión inmediata”.

Asimismo, ha alertado de que “de nuevo nos encontramos ante un caso de corrupción que salpica al corazón mismo del PSOE y del Gobierno de Sánchez en el que también ha podido haber un chivatazo que haya permitido a los implicados prepararse para la causa”.

“Es absolutamente reprochable”, ha subrayado. “Espadas no puede seguir callado más tiempo, tiene que ser transparente y dar explicaciones. Se lo debe a los andaluces”, ha zanjado Beatriz Jurado.