La presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, ha participado en la mañana de este sábado en un encuentro de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, la XI Jornada "22F Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones y su relación con los Cuidados". En el acto, Calvo ha expuesto su visión del feminismo, con abundantes críticas al "patriarcado" y alusiones a la polémica por la canción que representará a España en Eurovisión, Zorras. También ha recordado que va a publicar en breve un libro.

Según Carmen Calvo, "la última palabra que escucha una mujer antes de ser violada o asesinada es zorra. Por si alguien se pensaba que esto no tenía importancia. Si esto lo llevamos a Bendidorm, yo me voy a Finlandia". Aludía en realidad la exministra al festival Eurovisión, donde España estará representada por el grupo Nebulossa con la canción Zorras, que ha causado una gran polémica.

La canción 'Zorras'

Calvo carga contra el tema elegido para representar al país, que ha molestado a amplios sectores del feminismo: "Es una canción que quiere ganar pasta. Lo ha dicho con claridad la cantante: 'a mí me la reflanflinfla'. Zorra es lo que se entiende en castellano. Ojalá no hubiéramos sido zorras nunca".

La diputada ha abundado en el caso alegando que "con estos debates el patriarcado, el feminismo reciclado y los que no entienden la democracia quieren que el debate sea en torno a una canción. Entre otras cosas por la ignorancia. Hay que leer antes de opinar de las cosas que no conoces".

Por otro lado, Carmen Calvo ha expuesto una visión del feminismo ligada a la maternidad y al útero. Según sus propias palabras, hace falta "un tratamiento de la maternidad en el que la parte empresarial entienda de un apuñeteara vez que esto no es un capricho de las mujeres ni de las feministas, es un asunto capital para este país. Las mujeres nos quedamos embarazadas. El útero no es un sentimiento, o tienes o no tienes. Eso es la realidad. O damos un giro y vemos cómo avanzamos, o de aquí no salimos. La brecha salarial está ligada a la maternidad. No le demos más vueltas".