Uno de cada cinco cordobeses tiene un seguro privado de salud

Según los datos facilitados por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), la cifra de personas que cuenta con una póliza privada de salud en la provincia de Córdoba ascendía en el año 2022, que es el último balance cerrado, a 170.555, lo que equivale a que el 21,96% del total de población de la provincia, uno de cada cinco cordobeses, cuenta con un seguro de estas características.

El porcentaje de personas que tiene contratado un seguro ha aumentado en 7 puntos en solo una década en Córdoba, pasando del 14,92% que había en 2013 (119.436 personas) al 21,96% de 2022 (170.555 asegurados).

El mayor incremento en la contratación de aseguramiento privado de salud de los diez últimos años se concentró durante la pandemia, entre 2020 y 2022, periodo en el que cerca de 27.000 personas suscribieron una póliza, muchas más que las 24.271 que lo habían hecho justo en los siete años anteriores, entre 2013 y 2019.

Con estos datos, Córdoba se situaba en 2022 como tercera provincia de Andalucía en la que más personas tienen contratado un seguro privado, solo detrás de Málaga, que ocupa el primer lugar, con un 28,91% de asegurados, y Sevilla, el segundo puesto, con un 25,7%.

Córdoba se encuentra en la media andaluza de personas con este tipo de prestación, ya que el porcentaje de población de la región que tiene aseguramiento privado asciende al 22,09%, pero se coloca por debajo de la media nacional, que es del 25,3% del total de habitantes.

Por contra, la provincia de Andalucía con menos personas que cuentan con sanidad privada es Jaén, con un 13,51%, seguida de Granada, con un 16,21%. En Andalucía 1.886.108 personas tenían suscrito un seguro de salud en 2022, frente a 1.279.053 ciudadanos que contaban con esta prestación diez años antes, en 2013.

En Córdoba además de existir en la capital cuatro hospitales privados (Cruz Roja, San Juan de Dios, QuirónSalud y Arruzafa), en los últimos años han proliferado diferentes clínicas y centros médicos especializados. Sin embargo, otras dependencias sanitarias privadas se han visto obligadas a cerrar o a reconvertirse para la asistencia de problemas o intereses más específicos de los tiempos actuales, como son el cuidado de la nutrición, dietética, medicina estética, rehabilitación, fisioterapia, análisis clínicos, dermatología, obstetricia y ginecología u oftalmología, sin olvidar que algunas aseguradoras cuentan con consultas propias, como Asisa, Adeslas o Sanitas, por citar algunos ejemplos,

Entre los nuevos centros privados, uno de los últimos en surgir ha sido el hospital Centro de Andalucía, ubicado en Lucena. En estas dependencias se atiende a pacientes de forma privada o con seguro privado, aunque algunos servicios los tiene concertados con la Junta de Andalucía.

Preguntada por el crecimiento continuado en de la contratación de seguros, Unespa estima que «los seguros médicos tienen éxito porque son productos que se contratan a precios competitivos y accesibles, la oferta disponible es amplia y plantea características diferenciales. Los seguros de salud ofrecen tratamientos innovadores. Permiten contar con opciones terapéuticas complementarias y acceder al especialista rápidamente. Además, ofrecen otras coberturas, como la asistencia bucodental, y suelen poder usarse en el extranjero». «Es importante tener en cuenta que las atenciones que presta la sanidad privada se las ahorra el sistema público sanitario», recalca Unespa, que destaca el papel que los seguros privados jugaron para contener la pandemia del covid.

La complicada supervivencia de los centros privados

El presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Médicos de Córdoba (Asempur), Ginés Delgado, y el representante de la sección de médicos en ejercicio privado del Colegio de Médicos de Córdoba, Julián Garrido, coinciden en que la creciente oferta de seguros ‘low cost’ (baratos) es la que está contribuyendo al incremento de aseguramientos que se viene constatando en Córdoba en los últimos años. Sin embargo, ambos opinan que «el mayor número de seguros suscritos no está repercutiendo en más beneficio para las clínicas y centros sanitarios que tienen acuerdos con las compañías, ya que critican que, desde hace décadas, las aseguradoras no suben los «bajísimos» honorarios que pagan a los médicos por atender a pacientes mutualistas o con póliza privada. «Esta situación dificulta pagar el mantenimiento de estos centros, teniendo en cuenta la subida de precios de la energía y otros servicios básicos», expone Garrido.

«Si no fuera por los pacientes privados sin póliza los centros privados ya habríamos cerrado, pues con lo que pagan las aseguradoras no podemos afrontar los costes», sostiene Delgado. Por su parte, Garrido incide en que muchos asegurados sufren la «desagradable sorpresa» de que el seguro que han contratado, que les pareció atractivo porque era económico, no incluye todos los servicios que pensaban y que para acceder a ciertas prestaciones deben abonar un copago». Ginés Delgado alerta de que, debido al aumento de pólizas y a la falta de médicos, está subiendo también la lista de espera privada. De cara a las negociaciones con las compañías para mejorar los pagos a los médicos de la privada, en Córdoba se han constituido ya asociaciones de algunas especialidades médicas, resalta el Colegio de Médicos.