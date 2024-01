El Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Córdoba ha concluido ya su primera ronda de actuaciones, tras la última sesión de preliminares que se ha celebrado en la tarde noche de este domingo en el Gran Teatro. Al término de la jornada se dieron a conocer los grupos que pasan a las semifinales.

Los clasificados

En el apartado de chirigotas se clasifican para semifinales Una Chirigota de Pelotas, Los Ribera Fit, Los que van por Libre, Los que nunca Fallan, Salón de Belleza el Último Colorete, Los 14 de Europa, Borrón y Cuenta Nueva. Los Mamones, Los 14.000, De Cordobés a Cordobés y Los Sigilosos.

Como comparsas, estarán en la siguiente fase El Mensajero, Martes de Carnaval, La Velada, Gentes sin Nombre, La Banda Calavera, El Golpe, Quitapenas, Yo que soy tan Guapa y Artista, La Nocturna, Los Despojados y La Última Canción. Pasan también los cuartetos Este Año vamos a los Seguro y Un Cuarteto de Regalo, así como el Coro Carnaval.

Han sido cinco intensos días de música, letras, coplas, diversión y buen ambiente en el Gran Teatro, y lo mejor está aún por venir. Del 24 al 28 de enero se han celebrado las sesiones preliminares con la participación de un total de 48 agrupaciones en todas las modalidades tradicionales del Carnaval: cuartetos chirigotas, cuartetos, chirigotas infantiles y este año incluso un coro, que intervino en la primera de las preliminares.

Respuesta del público

El público ha respondido bien, con la sala del Gran Teatro normalmente a tres cuartos de su capacidad, si bien conforme avanzaba la noche se iban despejando de asistencia las butacas. Una constante ha sido la participación de los asistentes y la complicidad con las agrupaciones, no sólo con aplausos sino también con piropos, palmas al compás, conversaciones improvisadas y ripios que tanto gustan a los aficionados del Carnaval. Y que no falten, porque al Concurso del Gran Teatro no va uno a ver ni oír a Wagner. Es otra cosa.

Junto al Gran Teatro se ha instalado una carpa que ha servido como punto de encuentro y ambigú para los aficionados del Carnaval, también con mucha animación durante los días en que se han celebrado las primeras actuaciones. Allí descansan los miembros de las agrupaciones antes y después de su intervención en el Gran Teatro, y los curiosos y paseantes pueden ver los tipos de las agrupaciones.

Variedad de temas

En cuanto a los temas que se han cantado, ha habido variedad, como es habitual. Pero han destacado los piropos y cantes dedicados a Córdoba, sus monumentos y paisajes, con algunas referencias también a personajes como Antonio Gala, fallecido el año pasado. El maltrato a las mujeres ha sido otro tema muy tocado. Con carácter más jocoso se han escuchado letras sobre el tiempo, los familiares, las relaciones laborales o hasta las propias agrupaciones que participan en el Carnaval…

De los 48 grupos participantes, pasan a las semifinales 25, que actuarán en tres sesiones de ocho intervenciones cada una. Intervendrán en el mismo orden que en preliminares. La final es otra cosa y en ese el orden de actuación de cada una de las agrupaciones se determinará por sorteo.