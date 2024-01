Los Roscones de Reyes causan "auténtico furor" estas Navidades en Córdoba

Enero pierde la exclusividad del Roscón de Reyes. Los cordobeses no esperan ya al 5 de enero para degustar o llevar a casa este afamado dulce. La venta de estos productos se ha consolidado en la recta final de diciembre y, tal y como han señalado los principales obradores consultados por Diario CÓRDOBA, las peticiones y encargos para servir este manjar se han disparado con un aluvión de demandas en Nochebuena y, en menor intensidad, en Nochevieja. Y todo por el "auténtico furor" que se vive en estas fechas por este dulce, que empieza ya a ser demandado desde agosto.

Así lo ha explicado la responsable de la Pastelería San Rafael 1920, Esperanza Romero, quien ha señalado que "nosotros empezamos nuestra campaña en agosto, con los primeros pedidos", un síntoma de la afición por este pastel. Pero ha sido en estas Navidades cuando una tendencia que venía atibándose años pasados ha acabado por consolidarse, como es la venta masiva de estos dulces en Nochebuena.

Los obradores consultados han indicado que la demanda ha sido superior a la de años anteriores, y que incluso se han vendido más roscones en Nochevieja que en otras navidades. Dos fechas muy señaladas donde hasta hace bien poco había que hacer el encargo o realizar la reserva con dos días de antelación para poder contar con este producto de repostería navideña.

Ahora, la presencia de roscones en las pastelerías es habitual desde mediados de diciembre y se ha consolidado el hábito de degustar este dulce en porciones. Al respecto, desde el obrador de Pastelerías Roldán -que cuenta con hasta 13 confiterías repartidas por la ciudad-, Laura Ortega, ha señalado que "hemos empezado a fabricar lo que llamamos tiras, que son de donde salen las porciones individuales" en vista del gran tirón y demanda de este producto.

En esta campaña, cuyos días fuertes abarcan desde el 2 al 5 de enero, el obrador de Roldán fabricará más de 14.000 roscones de todos los tipos y tamaños.

Carmen Marchal, de la popular Pastelería El Brillante, han confirmado también la afición de los cordobeses "por un dulce que nunca ha perdido aficionados". Este año, como novedad y para aligerar el trabajo desde la citada confitería producen un único tamaño de roscón, que puede adquirirse tanto para porciones individuales o comprar en varias unidades para repartir en familia. Este año, con este formato único, esperan superar las 1.200 unidades al cierre de la campaña.

Rellenos más populares

Los sabores, coinciden todos los pasteleros, no han cambiado para seguir respetando las preferencias de los consumidores. Se llevan la palma los roscones de nata, crema y merengue. Aunque no son los únicos, ya que el gusto de los cordobeses es muy variado y peculiar, por lo que no puede faltar ningún año los rellenos con cabello de ángel y los de trufa, ambos también muy demandados.

Lo que sí se ha alterado este año ha sido el precio de los dulces para compensar la subida de la harina y los productos lácteos con los que se elaboran estos manjares. "El incremento ha sido inevitable, pero hemos intentado subir lo menos posible", señalan desde el obrador de Pastelerías Roldán. Los precios de estos productos en su red de tiendas (todos para los roscones con relleno) son de 21,50 euros para el pequeño; 26,50, para el mediano; y de 30,50 para el roscón familiar.

Por su parte, desde Pastelería San Rafael 1920 se ha optado por mantener los precios, afirma su responsable, "en un gesto por apoyar la fidelidad de nuestros clientes y para poner nuestro granito de arena para que puedan tener todos unas dulces navidades", señala Romero.

Ranking de la OCU

Aparte de su sabor, estos dulces aportan un ingrediente extra que los hace también muy apetecibles, como son los regalos en su interior. Este año destacan sobre todo los de los roscones de Pastelería San Rafael 1920, que llevan en su interior auténticas joyas cordobesas. Los clientes que adquieran alguno de estos productos en cualquier formato y sabor, podrán encontrarse en su interior alguno de los premios más valiosos como tres colgantes de oro, tres pulseras de plata o tres pares de pendientes artesanales elaborados por Álvaro Larrosa, "un diseñador que ha ganado premios internacionales y con una trayectoria impresionante", tal y como ha indicado la responsable de la confitería.

La venta de roscones también se dispara en las grandes superficies, por lo que desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un año más, elaboran el ranking con los establecimientos con los productos mejores valorados según la cata de varios expertos. Este año el mejor roscón de Reyes, según la valoración de la OCU, es el comercializado por la cadena alemana LIDL, seguido por los que vende El Corte Inglés, y que el año pasado ocuparon la primera posición.