Cáritas Diocesana de Córdoba ha anunciado este martes que tiene en marcha su campaña de Navidad, con el lema ¡Ponte en su lugar!, destinada a dar visibilidad a las personas en situación de calle que en muchas ocasiones pasan desapercibidas ante los ojos de la ciudadanía y para recaudar fondos para el mantenimiento de los diferentes recursos con los que cuenta el programa de Personas en situación de sin Hogar: Casa de Acogida ‘Madre del Redentor, Ala de Baja Exigencia (ABE) y el Dispositivo de Atención en calle (UVI Social).

En la rueda de prensa de presentación de la campaña han estado presentes el delegado diocesano de Cáritas, Pedro Cabello, el director de la entidad eclesial, Salvador Ruiz, así como la coordinadora de Acción Social del programa de personas sin hogar, María Calleja, y María Cabrera, participante del programa de Personas en situación de sin Hogar de Cáritas Córdoba.

“Las personas que están en situación de calle con como tú y como yo”, así ha comenzado su intervención Pedro Cabello, quien ha resaltado que “las personas en situación de sin hogar tienen la misma dignidad que nosotros, la única diferencia es que han tenido una historia complicada, unas circunstancias adversas y les ha faltado una red de relaciones familiares y amigos que los hayan sostenido”.

"Tener un hogar es un derecho"

Asimismo, ha apelado a los cordobeses preguntándoles “¿Qué harías tú sin familia, sin comida, sin hogar, sin nadie que te tienda la mano? Ponte en su lugar”, al tiempo que ha comentado que “Cáritas quiere en este tiempo de Navidad visibilizar la realidad de las personas sin hogar, para que tomemos conciencia de ‘la otra Navidad’, la que ellos viven. Que esta Navidad sea para todos. Esa persona que te necesita mañana podrías ser tú”.

Número de cuenta para colaborar

Cáritas ha informado del número de cuenta con el que se puede colabora es el ES11 0237 0210 3091 5651 3781; el número de bizum es el 33581 y que existe más información en https://caritascordoba.es/donacion.

Por su parte, Salvador Ruiz ha afirmado que “tener un hogar no es un deseo, sino un derecho del que todos deberíamos poder disfrutar, y más en días tan fríos como el de hoy”. Por eso, “en una Navidad en un momento difícil, como la que estamos viviendo este año, es muy importante estar al lado de quien más lo necesita”. “Todos necesitamos un hogar, que es mucho más que un techo, un lugar donde sentirnos protegidos y donde poder satisfacer nuestras necesidades básicas, y mantener la esperanza”, ha destacado Ruiz.

Una situación que afecta a muchas personas

El director de la entidad ha insistido en que “desde Cáritas creemos que este es un buen momento para visibilizar la realidad de las personas en situación de sin hogar”, ya que son muchos los hombres y mujeres que, muy cerca de nosotros, viven sin un hogar, personas como tú y como yo que están pasando por un mal momento. “Cada vez son más personas y con situaciones más críticas, por eso la ciudadanía tiene que abrir los ojos ante estas situaciones tan extremas” ha puntualizado Ruiz, a la vez que ha animado “a la ciudadanía a que abra sus manos, para tejer lazos de comunidad y solidaridad para acoger el encuentro con el otro”.

Según ha señalado Salvador Ruiz, esta campaña está centrada en el Programa de Personas sin hogar, pero en concreto en nuestra Casa de Acogida‘Madre del Redentor, ·donde en los 22 años que lleva abierta no ha habido ni una cama libre de las 40 plazas con las que cuenta·.

El alto coste de mantener una vivienda

Asimismo, el representante de la entidad eclesial ha explicado que “en los últimos años, la vivienda se ha convertido en un gran pozo sin fondo para numerosas familias, sobre todo para aquellas con menos ingresos. Los gastos relacionados con el pago de la casa y sus suministros son -con diferencia- los que más se han incrementado en los presupuestos familiares, desequilibrando así las economías de millones de familias en nuestro país” y ha puesto de manifiesto que “las familias con menos ingresos invierten más de seis de cada 10 euros (63%) a gastos de vivienda, suministros y alimentación. El 16,8% de hogares quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagado estos gastos básicos”.

Consecuencias negativas de la alta inflación

“La inflación general de precios y, en particular, en alimentación, electricidad y otros suministros, está obligando a muchas personas, que antes no habían necesitado acudir a nuestros centros de acogida y despachos parroquiales de Cáritas, a pedir ayuda para cubrir las necesidades más básicas de sus familias” ha destacado Salvador Ruiz, al tiempo que ha afirmado que “muchas personas hoy en Córdoba no tienen lo necesario para vivir con dignidad. Esta es la Navidad de hoy para muchos cordobeses, que están más cerca de lo que creemos de nosotros”.

Personas que viven en la calle con una historia detrás

Por su parte, María Calleja, coordinadora de Acción Social del Programa de Personas en situación de sin Hogar, ha señalado que “cuando nos ponemos hablar de datos se nos olvida de detrás de ellos hay personas con historias, hay muchas realidades diferentes que creemos que son lejanas, pero que están más cerca de lo que creemos” y ha explicado que “cada vez la realidad social deja excluidas a más personas que nos necesitan, pero no solo nuestra ayuda económica, sino nuestro apoyo”.

“La realidad y los perfiles cada vez son más variados, no hay un único rostro, al contrario, son muchos rostros, cada vez más jóvenes, más personas mayores solas y desprotegidas, más mujeres y más familias con menores” ha comentado Calleja.

Datos asistenciales

En cuanto a los datos del programa de personas sin hogar, hay que señalar que desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre Cáritas Córdoba ha atendido a 117 personas distintas en la Casa de Acogida ‘Madre del Redentor’, de las cuales 82 han sido hombres y 36 mujeres, contando con una lista de espera de 138 personas.

Por el Ala de Baja Exigencia han pasado 126 personas y en el dispositivo de atención en calle se han atendido a 534 personas de enero a noviembre de este año, de las cuales 283 eran nacionales y 251 migrantes.

Otro dato significativo es que 395 personas se han acercado a la puerta de nuestra Casa de Acogida y solo 226 han pernoctado en alguno de nuestros recursos, dejando sin atender a 169 personas por falta de plazas y de recursos.

Testimonio de una mujer ayudada por Cáritas

En último lugar ha intervenido, María Cabrera, una mujer española que durante tres años ha sido acompañada por Cáritas Diocesana, en concreto en la Casa de Acogida Madre del Redentor y que ahora se encuentra en una residencia de exclusión social de la Junta de Andalucía, pero que no ha perdido sus vínculos afectivos con Cáritas.

María ha querido reivindicar el derecho a la vivienda y ha apelado a las administraciones a que trabajen en este sentido y ha puesto de manifiesto “lo dura que es la calle para todas las personas y en concreto para las mujeres”. Ha resaltado a su vez que “para mí fue vital encontrarme con Cáritas, allí además de un techo, comida, y una cama he encontrado una familia, y el cariño y afecto que me faltaba”, al tiempo que ha asegurado que “en la calle se ha sentido invisible y como también la han mirado por encima del hombre, al tiempo que ha invitado a ponerse en el lugar de las personas que están en la calle”.

Por último, Salvador Ruiz ha hecho hincapié en que “venimos un tiempo alertando de la drástica bajada que hemos percibido en los donativos que recibimos en los últimos meses, hasta un 40% menos comparado con ejercicios anteriores”, para afirmar que “seguimos buscando ángeles que nos ayuden en esta hermosa misión que nos define. Que en nuestra carta a los Reyes Magos no falte un hueco para aquellos que menos tienen. Ahora más que nunca, pongámonos en su lugar”.