El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) ha celebrado este lunes la decimotercera Lección Conmemorativa Maimónides, acto en el que se ha hecho entrega de los premios a los mejores trabajos científicos desarrollados por personal investigador del instituto y, se galardonó al doctor Eduard Vieta por impartir dicha lección. Según ha dstacado este centro investigador en una nota de prensa, ha sido el acto de cierre anual del instituto, que rinde homenaje al ilustre médico y filósofo cordobés del siglo XII el día del aniversario de su fallecimiento, el 13 de diciembre de 1204.

Este lunes se ha contado a su vez con Sebastián de la Obra, fundador de la Casa de Sefarad de Córdoba y experto y apasionado de la figura de Maimónides, que ha hecho una presentación magistral sobre esta figura clave de la historia cordobesa y mundial.

Experto en trastorno bipolar

Eduard Vieta ha presentado la ponencia titulada Neurociencia y salud mental: una historia de amor. Vieta es Catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona y jefe del servicio de Psiquiatría y Psicología del hospital Clínic (Barcelona). Es el autor más citado del mundo en investigación sobre trastorno bipolar. Las investigaciones del doctor Vieta incluyen la neurobiología y el tratamiento de los trastornos bipolares. Su trabajo se centra en el desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos y psicológicos y en los efectos de la psicoeducación así como de otros métodos psicoterapéuticos en el tratamiento del trastorno bipolar.

Premiados

Tras la Lección impartida por Vieta y como cierre del acto científico, el Imibic ha entregado los premios a las mejores publicaciones del instituto en 2022 y al reconocimiento al impulso social por la investigación, comenzando por el premio Enrique Aguilar Benítez de Lugo, que recayó en la publicación Dicer ablation in Kiss1 neurons impairs puberty and fertility preferentially in female mice, realizada por el grupo de Regulación hormonal del balance energético, la pubertad y la reproducción, coordinado por el investigador Manuel Tena Sempere.

Por su parte, como mejor publicación científica anual fue seleccionado el trabajo Long-term secondary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet and a low-fat diet (Cordioprev), del grupo Nutrigenómica. Síndrome metabólico, dirigido por el investigador José López Miranda.

El reconocimiento al Mejor trabajo de Investigación Clínica fue para el trabajo Immunoguided Descontinuación of Prophylaxis for Cytomegalovirus Disease in Kidney Transplant Recipients Treated with Antithymocyte Globulin: A Randomized Clinical Trial, del grupo Enfermedades Infecciosas, coordinado por el investigador Julián De La Torre Cisneros. Y, finalmente, el reconocimiento al impulso social por la investigación fue entregado a José María Rubio García-Sotoca, personal voluntario de la Unidad de Comunicación, por su dedicación desinteresada en la divulgación científica del Instituto durante más de 10 años. «El trabajo de Jose María para el Imibic ha sido de un valor inconmensurable», ha destacado el instituto.

Respaldo institucional

Este año el acto ha contado con la presencia del delegado Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, José Francisco Viso, la delegada Territorial de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella, el vicerrector de Salud y Bienestar de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Córdoba, Rafael Solana; la directora gerente del hospital universitario Reina Sofía; Valle García; la subdirectora científico del Imibic. María del Mar Malagón, así como su director científico, Pablo Pérez. Han participado también los presidentes y representantes de asociaciones de pacientes, colegios oficiales de médicos y farmacéuticos, representantes de empresas y otros colectivos, entre otras autoridades.

El objetivo de la Lección Conmemorativa Maimónides es distinguir y poner en valor la investigación biomédica que desarrolla el personal vinculado al Imibic. Asimismo, en cada edición un profesional de reconocido prestigio en el ámbito de la biomedicina imparte la denominada Lección Maimónides, una conferencia centrada en los conocimientos más actuales sobre temas biomédicos de especial interés en los que el conferenciante esté especializado.