El prestigioso medio de comunicación francés 'Le Figaro', uno de los más prestigiosos del país, ha publicado un estudio en el que analiza las principales ciudades españolas y señala cuáles son las mejores y cuáles las peores para que vivan los franceses. Esta pieza está dividida en dos categorías, por un lado, los estudiantes y trabajadores, y por otro los jubilados. No deja de resultar curioso conocer la visión que tiene el vecino del norte de nuestras urbes en general y de Córdoba en particular. Y es que el estudio sitúa a la ciudad entre las peores para jóvenes y asalariados.

El estudio de 'Le Figaro'

Recientemente, 'Le Figaro' ha elaborado un estudio sobre cuáles son, a su juicio, las mejores ciudades de España para los franceses para vivir. Y es que, cabe recordar que los franceses representan un importante porcentaje de la población extranjera en España, ya que, según el Nacional de Estadística, en España, viven 115.000, aunque en Córdoba únicamente hay 259, frente a los 13.159 de toda Andalucía.

Para la elaboración de la tabla, se han estudiado las treinta principales ciudades de España, y se han tenido en cuenta factores como los servicios sanitarios, el precio de la vivienda, la situación económica, el entorno, la oferta cultural y laboral, o el nivel de delincuencia. En función de la categoría, cobra más importancia una categoría u otra.

Córdoba no es para jóvenes ni trabajadores

El primer análisis corresponde a cuáles son las mejores ciudades para jubilados, donde Granada es la mejor seguida de Zaragoza y Cartagena. En el lado opuesto están Jerez, Vitoria y Madrid, que cierra la tabla. Por su parte, Córdoba se sitúa en el ecuador, concretamente en el puesto 16, sorprendentemente por delante de localidades como Málaga, Bilbao o Palma.

En este sentido, el estudio del medio de comunicación galo apunta que, las mejores ciudades para trabajadores y estudiantes son Granada, Barcelona y San Sebastián, mientras que en el polo opuesto se sitúan Elche, Madrid y Jerez, que cierra la clasificación, teniendo así Andalucía la mejor y la peor ciudad de España para estudiantes y trabajadores.

No obstante, Córdoba no se encuentra en una situación mucho más positiva, ya que ocupa el puesto número 24, es decir, solo hay seis peores que ella. Para 'le Figaro', la ciudad destaca de manera positiva en el precio de la vivienda, donde obtiene 19,4 puntos de 20 posibles, seguido de la seguridad (18,1). No obstante, el punto en el que flaquea es en la economía (11,4) y la oferta cultural (12,7). También señala que no cuenta con colegios franceses.