El destino de la ropa que no usas

Las prendas recogidas y donadas a entidades por las distintas vías existentes son seleccionadas por el personal de las mismas, que determina qué uso le da, dependiendo del estado de cada artículo. La ropa recibida no solo procede de donaciones particulares, también de empresas textiles que regalan prendas que no venden o con pequeñas taras.

En el caso de Cáritas, dispone de un ropero diocesano al que va destinada la ropa recolectada a través de los 129 contenedores de Solemcor distribuidos por Córdoba capital y provincia y de las distintas donaciones. Según han explicado fuentes de la organización a este periódico, a éste acuden las personas necesitadas a las que la entidad acompaña para que elijan lo que quieren coger, dentro de unos parámetros establecidos de qué y cuántas prendas se pueden beneficiar. Otra parte de la ropa se distribuye a las distintas Cáritas parroquiales y a otras oenegés para su distribución.

La Fundación Prolibertas, con su programa Al Rescate también recibe donación de ropa. Uno de los usos que le dan, es entregarle una muda a las personas que acuden a su servicio de ducha, en el comedor social. «Se hace entrega de una muda limpia, en perfectas condiciones, toda de ropa reutilizada, a excepción de la ropa interior, que es nueva», detalló Eduardo García, delegado de Prolibertas en Córdoba. También se hace entrega de canastillas con ropa de bebé a futuras madres sin recursos y personas derivadas de otras oenegés.

Desde Madre Coraje destinan también parte de la ropa (solo la nueva y que tiene etiqueta, ya que la legislación lo requiere) para enviarla a Perú y Mozambique, donde colaboran y desarrollan proyectos de cooperación. La ropa se recolecta a través de contenedores que la organización tiene distribuidos en gasolineras y establecimientos de Córdoba. Gran parte también la aportan a los servicios de otras entidades.

Estas organizaciones también disponen de tiendas de economía circular en las que venden los artículos que están en mejor estado y aptos para darles «una segunda vida». Por el contrario, la que está en peor estado la venden «al peso» a empresas que se dedican a la gestión de residuos textiles. En ese eslabón en la cadena es el que, en cierto modo, podría perderse el control de las prendas y que estas empresas les den un uso que no es el adecuado. No obstante, las entidades de Córdoba aseguran que son bastante minuciosos en la selección de las empresas para asegurarse que la vía es correcta y que no se comete ninguna irregularidad. Las organizaciones han hecho hincapié en que el dinero que recaudan de la ropa «al peso» va destinado a proyectos sociales, empleo para personas en riesgo de exclusión y el desarrollo de iniciativas sin ánimo de lucro.