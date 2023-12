CSIF ha apoyado la concentración que ha organizado hoy la plantilla de la oficina de Correos de Los Omeyas ante "la caótica" situación existente en esta unidad para poder dar respuesta de manera adecuada a este servicio público esencial. El sindicato denuncia la falta de contrataciones por parte de la empresa para poder cubrir las con garantías las necesidades, que se incrementan sustancialmente durante estas fechas.

Eva Contreras, delegada de CSIF Córdoba en Correos, reconoce que la entidad postal ha reforzado las plantillas con motivo del Black Friday, del Ciber Monday y de las fiestas navideñas. “Sin embargo, consideramos que estas contrataciones son totalmente insuficientes porque se han realizado para el turno de tarde, dejando el horario de mañana totalmente abandonado pese a la carencia de personal que sufre por la concurrencia de un elevado número de bajas de larga duración y por las numerosas jubilaciones que se han producido recientemente”, subraya la representante sindical.

La central sindical asegura que la ciudadanía es la gran afectada por esta situación, que se viene produciendo desde hace años, al quedarse entre 6.000 y 10.000 notificaciones del Ayuntamiento de Córdoba sin repartir en los plazos previstos al dar prioridad Correos a otros productos en estas fechas. Contreras señala que “esto genera cansancio y hastío en la plantilla (incluidos los mandos intermedios), que también padece un fuerte estrés y ansiedad por la falta de empatía y el trato que reciben diariamente por parte de sus jefes superiores con continuos gritos, imposiciones y amenazas”. “No es de recibo que la empresa permita estas situaciones”, asevera.

La representante de CSIF en Correos recalca que “este escenario de descontrol es común en la capital y en el conjunto de la provincia, por lo que reclamamos se hagan más contrataciones durante todo el año y no solo en los periodos puntuales de más actividad postal con el objetivo de que la ciudadanía no se vea perjudicada con retraso en la recepción de las citadas notificaciones municipales”. “También pedimos que se preste un trato digno a los empleados y las empleadas que realizan sus labores con total profesionalidad y que no ponen pegas a la hora de tener que llevar a cabo alguna modificación del sistema de trabajo”, concluye Contreras.