La historia de las mellizas prematuras Lola y Vega, "como Blancanieves en su caja de cristal"

Zoe es la hermana mayor de Lola y Vega, dos mellizas, que han nacido hace apenas diez días en el Hospital Universitario Reina Sofía. Para esta pequeña de 4 años sus hermanas están «como Blancanieves en su caja de cristal», que es lo que ella entiende que son las incubadoras de la unidad de neonatos en las que estas dos recién nacidas están siendo atendidas desde que vinieron al mundo con solo 34 semanas de gestación.

María Velasco, de 33 años, madre de estas tres niñas, cuenta que se le rompió la bolsa de una de las mellizas, por lo que rápidamente se fue para el Reina Sofía. «Me intentaron contener el parto, pero a los 5 minutos, en quirófano, me tuvieron que practicar una cesárea de urgencia, ya que no se apreciaba el latido de mi hija Lola», relata María, que aunque de Córdoba, reside en Lucena.

Atención en todo momento

Lola, que pesó 1,9 kilos, frente a los 2,3 kilos de Vega, se tuvo que quedar en la UCI neonatal los primeros días, mientras que su hermana Vega en neonatos.

Estas dos pequeñitas están ya en cuidados intermedios y les quedan menos días para recibir el alta. En el lactario del hospital María está pudiendo extraerse leche materna, que con un minibiberón reciben a diario sus hijas. Cada día se las ve mejor, sin apenas cables para controlarlas, y pudiendo ser cogidas y alimentadas por sus padres para hacer el contacto piel con piel que tanto beneficia a los prematuros.

Hotel de madres

María se está quedando en el hotel de madres del Reina Sofía, ya que al tener que pasar ahora todo el día en el hospital y vivir lejos de su casa de Lucena, le resulta más cómodo para poder estar lo máximo con sus hijas. Y su marido se está alojando en casa de unos familiares para pasar todo el tiempo posible también en el hospital.

"Aunque tengo ganas de que pronto estemos ya los cinco en nuestra casa en Lucena, me aporta mucha tranquilidad de que nuestras mellizas estén ingresadas en el hospital Reina Sofía, porque allí sus profesionales están en todo momento pendientes de ellas. Las tienen muy cuidadas, alimentadas, el personal que las atiende cuenta con mucha experiencia. En todo momento les hacen pruebas, les controlan la temperatura, monitorizan lo que comen, les pesan hasta el pipí y la caca para comprobar que todo está evolucionando bien. Y a mí también me están ayudando mucho en el lactario y me explican cómo le tendré que dar de mamar", resalta esta mamá de prematuras.