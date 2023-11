En torno a 150 personas se han concentrado este jueves frente a la sede del PSOE de Córdoba en otra jornada de protestas contra la amnistía. Nada tenía que ver la imagen de esta noche con la que ofrecía la avenida del Aeropuerto el domingo por la noche, cuando las cifras oficiales contabilizaron unas 2.000 personas. La convocatoria ha coincidido, además, con el día en que se ha conocido el pacto de PSOE y Junts, el que acerca a Pedro Sánchez a una investidura que podría oficializarse la semana que viene.

La poca presencia policial daba cuenta de que esta protesta no se parecía a la del domingo, cuando se llegó a cortar el tráfico en la avenida del Aeropuerto. En esta ocasión, cuatro agentes de la Policía Nacional y un coche de la local conformaban esa presencia que, además, estaba apartada hasta la esquina de la calle.

Como ocurre en las protestas de estos días, en la convocatoria frente a la sede de los socialistas cordobeses se han escuchado cánticos contra Pedro Sánchez, contra el PSOE o contra Carles Puigdemont, y otros tantos a favor de la unidad de España. Las banderas nacionales han sido las protagonistas de lo gráfico junto a alguna peineta lanzada al símbolo del puño y la rosa que coronan la sede socialista, mientras el cántico de consignas, alguna bocina de aire y una cacerola han puesto el sonido.

Hacia Sánchez se han dirigido apelativos como "terrorista", "traidor" o directamente "hijo de pu...", e incluso el rey Felipe VI se ha llevado su parte con frases como "Felipe, masón, defiende a la nación" o "dónde está el borbón". El "viva España" se ha escuchado también, y más de una vez alguno de los manifestantes ha instado a contestar a sus "arriba España", "España una" o "España libre".

Los cánticos, en cualquier caso, han sido variados y también ha podido escucharse "España no se vende, España se defiende", "Partidos Socialista, partido criminal", "no nos engañan, Cataluña no es España" o el ya famoso "que te vote Txapote".