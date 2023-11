Al calor de unas castañas asadas en una esquina

Bajar al puesto de castañas asadas del barrio o dar un paseo por el centro con un cartucho a la vez que se calientan las manos en una fría tarde de otoño es una práctica tan anhelada como romantizada por muchos cordobeses que ya pueden llevarla a cabo. Desde el pasado 20 de octubre un total de 22 castañeros repartidos por distintas localizaciones de Córdoba asan sus castañas en la olla al más puro estilo tradicional y con el mismo encanto de siempre.

Vendedores como Manuel Fernández, ubicado junto a la Calahorra, quien se define como «el castañero más antiguo de Córdoba». No obstante, se queja de haber perdido, a sorteo, por segundo año su ubicación tradicional, la de Ronda de los Tejares. Manuel define el oficio como «sacrificado»: «todavía no se ha inventado una máquina para rajar las castañas, hay que hacerlo una a una, a mano», apunta. A ello, le suma que «el género es complicado», pues hasta que no se parte la castaña no se puede comprobar el estado. «El que las vende dice que con las últimas olas de calor ha salido un hongo, este año hay mucha castaña mala», señala.

Pequeños y mayores se acercan a los puestos con la miel en los labios, con el deseo de catarlas, más latente si cabe al inicio de la temporada.

22 puestos repartidos por la ciudad

Este año hay 22 puestos autorizados por el Ayuntamiento de Córdoba, repartidos por la ciudad. De las 25 ubicaciones que hay disponibles, 3 han quedado desiertas por la falta de solicitantes. Los quioscos tienen permitida la venta de 9.30 a 22.30 horas, hasta el 20 de enero.

Los puestos se ubican en pasaje Voluntaria María Cañas, avenida Gran Vía Parque, plaza de Colón, glorieta Cruz de Juarez, plaza de Los Califas, avenida de Libia, plaza de Andalucía, avenida del Cairo, glorieta Ciudades de Hiroshima y Nagasaki, calle Isla Lanzarote, calle Santa María de Trassierra, jardines Elena Moyano, avenida de América, avenida Agrupación Córdoba, bulevar Gran Capitán.