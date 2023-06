"Se han pasado cien pueblos". "Han puesto ejercicios que no han caído en años". "No había por donde coger el examen". Estas han sido algunas de las expresiones que se escuchaban a la salida de los exámenes de Matemáticas de ambas modalidades de las Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (PEvAU). Esta asignatura y la dificultad del modelo de examen propuesto han marcado la segunda jornada de la antigua Selectividad, en la que muchos estudiantes se han enfrentado a las materias que más contaban para subir nota.

En las puertas de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba, una de las sedes de la capital cordobesa, las caras no eran precisamente de alegría, tanto los alumnos matriculados en Matemáticas II como Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales se han quejado de la dificultad del examen. Varios de ellos coincidían en que "no había por donde cogerlo" y que "la primera lectura bien, pero luego te ponías a hacerlo y faltaban cosas, no sabías de donde sacarlas", han comentado futuros universitarios como Álvaro Gigante y Álvaro López, de Ciencias, quienes afirman que, según lo que han escuchado de los profesores y lo que han podido comprobar ellos mismos, "puede ser el año más complicado amo de los que se conocen".

En la modalidad de Ciencias Sociales ha ocurrido algo parecido. "Vaya barbaridad de examen. Ha sido súper raro" han sido las primeras sensaciones de una alumna del colegio Santa Victoria, al igual que Rocío Marín y Fran Gomariz, estudiantes de Medac que aspiran a estudiar Ciencias del Deporte. Rocío ha apuntado que un ejercicio en concreto "era imposible de analizar, no daba ni valores", y Fran que "han metido dos ejercicios que es muy poco probable que caigan como el muestreo estratificado y la moneda".

Las asignaturas que más puntuaban

La principal preocupación de los estudiantes, según lo que han ido contando a lo largo de la mañana, es quedarse a las puertas de la universidades que quieren, pues esta asignatura pondera 0,3 para los grados que quieren estudiar y, además, es la que muchos han elegido para que les cuente doble. Tal es el miedo con el que han salido de la prueba que algunos incluso se han presentado al examen de Historia de la Filosofía sin haber estudiado porque creen que pueden sacar más nota que en este.

Alejandra Jiménez y Alejandra Ruiz, dos compañeras de colegio Alauda, de la modalidad de CCSS, creen que pueden suspender la PEvAU y perder sus plazas en las universidades privadas Loyola y Cunef, de Madrid, en las que han pagado 1.200 euros de reserva que podrían perder.

Otras materias han sido más accesibles

Pese a este pesar, en general, el alumnado ha salido contento del resto de asignaturas. "Ayer se portaron muy bien" o "Historia nos va a salvar" es con lo que se consolaban algunos.

De bachillerato de Humanidades las alumnas con las que ha hablado este periódico han salido muy contentas y con buenas sensaciones. "Al ser el último año de modelo de examen covid se han portado", comentaban Luna González e Inmaculada García a la salida de la prueba de Latín y Griego. Ambas no necesitan una nota muy alta para lo que quieren estudiar (Historia y Educación Social) pues con la media de bachillerato que ronda un 8 han hecho un buen camino para la nota de corte estimada. A lo que sí temen ambas es al criterio de los correctores de estas asignaturas pues, dicen "la traducción no es exacta".

La segunda jornada acaba con Física e Historia de la Filosofía que se prolongará hasta las 15.00 horas.