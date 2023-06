El Congreso de la FIA en Córdoba echa el cierre a la temporada alta con lleno de hoteles y restaurantes

La Fórmula 1 ha pisado el acelerador de las reservas de hoteles y restaurantes de cara al congreso de la Federación Internacional de Automovilismo, que arrancará el próximo 19 de junio en el Palacio de Congresos, para poner "un broche de oro" a la temporada alta turística en Córdoba. Este es el sentimiento generalizado de los principales representantes de esta actividad en la capital, que se congratulan del éxito que está teniendo esta cita y que alarga los buenos resultados del Mayo Festivo.

Y es que, a una semana de su inicio, los principales establecimientos de restauración y hospedaje están ya al completo. Así lo han confirmado desde las patronales de hostelería (Hostecor) o de alojamiento turístico (Aehcor) y los propios negocios consultados por Diario Córdoba. En este sentido cabe destacar que los hoteles de máxima categoría han colgado ya el cartel de 'completo' para los días del 19 al 22 de junio. Es el caso del Parador de Córdoba, Hotel Hesperia o Palacio del Bailío, este último con casi todas sus habitaciones ocupadas por los asistentes al congreso.

Repercusión en establecimientos de distinta categoría

Las mismas fuentes indican que no sólo se están beneficiando los establecimiento de más estrellas, sino que está repercutiendo en los establecimientos de distinta categoría ya que "cada delegación atrae un número importante de personas que componen sus equipos, desde cargos intermedios o técnicos", por lo que se está experimentando un repunte en la reserva de alojamientos y apartamentos turísticos.

De igual modo, el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, ha indicado si bien es cierto que los restaurantes más conocidos y acostumbrados a un turismo de excelencia, como pueden ser los de Kisko García, Paco Morales o Celia Jiménez, "que no dejan de ser por sí mismo productos turísticos de referencia, están ya a tope de reservas, "no me cabe la menor duda de que el resto de negocios de hostelría estamos más que preparados para este tipo de evento". Y para ello ha apelado a la profesionalidad de todo el sector que es capaz de asumir un número ingente de visitantes durante las fiestas de mayo, "por tanto no me queda nada que garantizar el éxito de este congreso y de la respuesta que se dará desde el sector".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje, Manuel Fragero, ha señalado que «este tipo de eventos ayudan a que Córdoba funcione». A su vez, ha precisado que todavía quedan plazas libres y que es pronto aún para calcular el nivel de ocupación en el total de establecimientos y plazas que oferta la capital.