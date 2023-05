La operación kilo primavera comenzó este pasado lunes en el Banco de Alimentos Medina Azahara, donde Piedra, Mercadona, Corte Inglés, Cash Fresh, Carrefour y Día, son las principales cadenas de supermercados que cooperan en este proyecto, que afronta una campaña marcada por la falta de voluntarios y de algunos productos.

Rafael Revuelto y Juan José Cas, presidente y vicepresidente del Banco de Alimentos respectivamente, señalan que "es una pena ver los estands de la organización casi vacíos, salvo varios de ellos, que cuentan con leche en abundancia, entre otros productos". No obstante, esta leche ha sido comprada por ellos en su mayoría y tenían previsto que les durara "un mes y medio como mucho", señala Revuelto, ya que, aseguran "abastecemos a 206 instituciones, que dan alimento a 23.000 personas" concluye.

A diferencia de otras campañas, la de este año está basada en la conseguir, fundamentalmente, aceite y leche, ya que "estos son los principales productos que escasean" apunta Revuelto. Por otro lado, en esta recogida ha habido problemas "recibimos dos veces al año alimentos de las instituciones europeas y, en esta ocasión, no ha venido ni aceite ni leche" por lo que empresas como Covap son las que están colaborando donando leche, en palabras de Revuelto.

La crisis

En tiempos de austeridad económica, como los actuales, el Banco de Alimentos prevé una merma en la cantidad de productos que reciben, aunque todavía no se puede extraer conclusiones, ya que no poseen los resultados de esta operación, aún en curso. Para ello, ponen de ejemplo la recogida que se hizo a principios de mayo en los supermercados Piedra "los resultados, siendo buenos, no lo han sido tanto como en otras ocasiones", a esto se suma una mayor demanda, el año pasado fueron 21.000 personas, y este el número ha aumentado hasta las 23.000, por lo que se da una situación en la que hay más ciudadanos que necesitan alimentos y menos con capacidad de donar "si no hay para diez personas, entonces daremos a ocho personas" comentaba el vicepresidente Juan José.

Falta de voluntarios

Revuelto y Juan José no han querido dejar pasar la oportunidad de hacer mención que la falta de voluntarios, también está haciendo mella en estas campañas. En las grandes recogidas de alimentos en las que colaboran todo tipo de tiendas y al haber menos voluntarios, hay algunas "a las que dejamos desiertas".

Crítica

Juan José Cas, también ha mostrado su descontento con Cáritas, ya que a pesar de que de las 206 instituciones con las que colaboran, 97 pertenecen a Cáritas, le parece injusto que a la hora de recibir elogios, se los queden siempre las instituciones de Cáritas y nunca se nombre al Banco de Alimentos, que es quien provee a Cáritas de estos.