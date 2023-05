Aurelio Fernández, candidato del PP a la Alcaldía de Lucena.

¿Qué balance hace del mandato que ahora acaba?

Han sido cuatro años perdidos. Cuatro años en los que Lucena no ha avanzado, no ha crecido como ciudad. Es evidente que el equipo de gobierno está agotado, no hay proyecto, no hay modelo de ciudad, no hay ideas. Lucena no puede permitirse esto, no puede seguir más tiempo así, hacen falta ideas nuevas, equipo nuevo. Un nuevo proyecto que traiga de nuevo la ilusión, el crecimiento y posicionar a Lucena como referente no sólo en la provincia de Córdoba, sino como referente entre las ciudades medias del centro de Andalucía.

¿Qué cree que hace falta mejorar de cara al próximo mandato?

Hace falta mejorar la gestión para acercar el Ayuntamiento a nuestros vecinos. Necesitamos mejorar en muchos aspectos, pero quizás lo más significativo sea en este momento la limpieza, la seguridad, el aparcamiento, atraer inversores y la simplificación administrativa. Lucena necesita un cambio en las políticas que se llevan aplicando demasiado tiempo y que no ha dado sus frutos. Hay que hacerla una ciudad mucho más atractiva para conseguir que las personas que quieran generar empleo y riqueza no se vayan. Necesitamos poner en el centro de nuestras políticas a los vecinos, a los lucentinos. Que vean que su dinero, el dinero de sus impuestos, se utiliza en aquello que realmente se necesita. Que los lucentinos cada día nos sintamos más orgullosos de vivir en Lucena.

¿Cuáles son las líneas generales de su programa electoral?

Tenemos el ejemplo de las políticas que está llevando a cabo en la Junta de Andalucía el PP con Juanma Moreno como presidente. La bajada de impuestos es algo fundamental en nuestro programa y en nuestro partido. Y hemos demostrado donde gobernamos que bajando impuestos conseguimos no sólo que haya más dinero en el bolsillo de nuestros ciudadanos, sino también que se recaude más y haya más contribuyentes. Hay que priorizar las políticas sociales. Hay que estar al lado de las personas más vulnerables, de las familias, de nuestros jóvenes, ellos son el futuro de nuestra ciudad y tenemos que trabajar por mejorar sus condiciones de vida, facilitarles la formación para luego conseguir un puesto de trabajo. Por supuesto, hay que estar con nuestros mayores, no podemos mirar hacia el futuro sin garantizar el bienestar de los que sentaron las bases de nuestro presente.

¿Cómo define su candidatura?

Es, sin lugar a dudas, el mejor equipo que se presenta a estas elecciones municipales, un equipo de hombres y mujeres que vienen con el único objetivo de trabajar para mejorar la vida de los lucentinos. Un equipo que combina experiencia con renovación, ya que de las 21 personas de la lista, 14 se presentan por primera vez.

¿Estaría dispuesto a firmar algún pacto para poder gobernar o ayudar a que otra lista gobierne?

Nosotros salimos a ganar las elecciones. A conseguir una mayoría suficiente que nos permita gobernar nuestro ayuntamiento. Cuando pasen las elecciones veremos los resultados. Será entonces cuando haya que plantearse esos posibles pactos.