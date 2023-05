Las casas patio de las calles Parras 8, Escañuela 3 y Céspedes salen a la venta

No es raro que cuando alguien visita un patio de los que pueblan la fiesta de mayo más típica de Córdoba le entren ganas de vivir ahí. El oasis más absoluto que aparece tras cruzar el zaguán es digno de ser patrimonio mundial, como también lo son esos valores intrínsecos a la fiesta, la convivencia, la generosidad... Sin embargo, y de esto se lleva hablando muchos años, los Patios como patrimonio inmaterial parecen, poco a poco, perder la esencia que le valió la distinción de la Unesco. No significa que la fiesta goce de poca salud, pues en la retina aún están esas largas colas de turistas para visitar los recintos, sin embargo, esas casas patio de antaño, esas corralas vecinales, ya no están tan presentes como antes. Buena cuenta de ello dan las tres casas patio de Córdoba que aparecen en los portales de ventas de inmuebles. Que se pongan a la venta no quiere decir que sus futuros propietarios no vayan a seguir con la tradición de abrir sus puertas en mayo. Si desean hacerlo, primero tendrán que adquirir las casas patio que están a la venta, que son las de las calles Parras 8, Escañuela 3 y Céspedes 10.

Céspedes 10 De las tres casas patio que están a la venta, la más cara es la de la calle Céspedes, número 10. Es el patio más cercano a la Mezquita-Catedral y ha sido galardonado hasta en dos ocasiones en el concurso (fue mención especial en 2011 y premio singular en 2014). Según la información que aparece en el portal Fotocasa, el precio de venta es de 650.000 euros y se distribuye en 352 metros cuadrados. Cuenta con 10 habitaciones, dos baños, dos cocinas, salón, trastero y zona de servicio. Tal y como aparece en la descripción, «todas las estancias se dividen en un sótano histórico abovedado con aljibe y pozo, planta baja, primera planta con una zona abuhardillada y terraza donde se divisa la torre» (se entiende que de la Mezquita). El portal añade que es «ideal para montar un establecimiento de hospedaje o negocio de hostelería». Escañuela 3 El patio de Escañuela 3 ha ganado numerosos premios a lo largo de su historia, entre ellos una mención especial en 1986. Sus cuidadores son los voluntarios de la asociación de Amigos de los Niños Saharauis. Ahora está a la venta por medio millón de euros. La casa patio de Escañuela 3 tiene casi 400 metros cuadrados, ocho habitaciones y un baño. Como ocurre con la anterior, el anuncio de venta invita a inversores y compraderos a hacerse con el inmueble para «varios apartamentos turísticos», «como un hostal» o «un encantador hotel». Parras 8 En cuanto al número 8 de la calle Parras, está a la venta por 450.000 euros. Tiene una superficie solar de 433 metros cuadrados y vivienda construida de 531. Tiene cinco habitaciones y tres baños. El anuncio del portal de compraventa asegura que hace falta demolerla, «solo rehabilitar según necesidades y conveniencia». Y como ocurre con los dos anteriores, también se ofrece como «inversión para hacer apartamentos u hotel con encanto». Parras 8 también tiene varios premios a sus espaldas. En este caso, los tres recintos que pertenecen a las casas que se han puesto a la venta han participado en el concurso de Patios de este 2023.