El plan contra la pobreza energética de Naturgy es un fondo solidario que busca la rehabilitación energética para las familias más desfavorecidas. El proyecto tiene un alcance nacional, creando 3.000 rehabilitaciones. Solo en Córdoba han ayudado a 350 familias a ahorrar mensualmente en el consumo energético. Esta iniciativa se está llevando a cabo a través de entidades sociales como Cáritas y Cruz Roja.

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto consiste en hacer más eficientes las viviendas cordobesas, provocando asi que el gasto energético de las familias se reduzca mensualmente, y la huella de carbono de paso, también.

Realizar una modificación integral de una vivienda antigua para hacerla energéticamente eficiente cuesta entre 20.000 y 25.000 euros. Este precio es inasumible para las familias con menos recursos, por lo que Naturgy redactó 75 actuaciones menores que reducen el consumo y que tienen un costo muchísimo inferior. Estas 75 pequeñas reformas tienen en común que no requieren a un arquitecto y que no obligan a la familia a abandonar su vivienda. Consisten en pequeños cambios como un cambio de cristalería, mejoras en el aislamiento térmico, instalación de toldos y mejoras en la eficiencia de calderas y electrodomésticos.

Este proyecto lleva dos años presente en Córdoba, ayudando a la rehabilitación de 44 viviendas y hasta un total de 350 familias.

Acompañamiento tras la rehabilitación energética

"No solo es importante la rehabilitación, es necesario también un acompañamiento a estas familias", declara Ester Sevilla, responsable de Proyectos Sociales e Internacional de la Fundación Naturgy. "Detalles como ventilar eficientemente una casa son conocimiento que antes se transmitía, pero que se ha perdido o no se recuerda, y marca la diferencia en ahorro energético", añade Sevilla. Precisamente, para recordar esta sabiduría, la fundación Naturgy, ofrece talleres disponibles para todo el mundo, en los que enseñan a optimizar el uso de la energía y los recursos a nuestra disposición. Estos cursos no se basan únicamente en personas de a pie, sino que se imparten también para formadores, para que así puedan extender aún más este conocimiento. Hay una dinámica muy interesante que convierte estas charlas en algo más práctico: traer la factura de la luz para poder estudiar cómo rebajarla.

Estos talleres se imparten tanto en el ayuntamiento y otros edificios públicos como en cualquier sitio que lo solicite y disponga un lugar para dar las charlas.

La fundación Naturgy

Creada en 1992, esta organización desarrolla programas de acción social para paliar la pobreza energética en el marco del Plan de Vulnerabilidad de Naturgy. Además, promueve el debate sobre temas relacionados con la energía y el medio ambiente, a través de seminarios, publicaciones e informes. Cuenta con un programa educativo en materia de energía y medio ambiente, y otro de Formación Profesional para la empleabilidad.