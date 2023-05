En Córdoba es común ver zócalos, bordillos y rodapiés de las fachadas cubiertas con un polvo blanco amarillento. Esta sustancia es azufre y existe el falso mito de que evita que los perros orinen donde se aplica. No obstante, esta práctica es ilegal en la gran mayoría de municipios de España.

El azufre es una sustancia peligrosa que no debería ser usada a la ligera. No solo es inútil para evitar que los perros orinen cerca de tu casa, sino que además puede ser dañino. El azufre es tóxico cuando es ingerido. Las mascotas podrían sufrir una intoxicación al lamerlo, fallos hepáticos, neurológicos o renales. Además, esta sustancia reacciona con el calor de la orina, originando dióxido de azufre, una sustancia que puede provocar quemaduras graves al contacto y un terrible dolor cuando se inhalan estos vapores. Y, si bien no es habitual que ocurra, estas sustancias podrían ser perjudiciales para los niños pequeños, provocando efectos similares a los ocurridos con los perros. La Policía Nacional ha comentado sobre esto.

El #azufre no evita que los perros 🐶 orinen en tu acera



Además, está prohibido ⛔️ y es tóxico para animales 🐈🐕 y para nosotros 🙅🏻



¡Paremos costumbres absurdas!



We 💙 Animals pic.twitter.com/yeyzcGunGB — Policía Nacional (@policia) 31 de diciembre de 2022

¿Por qué se comercializa si está prohibido?

La realidad es que el azufre no está prohibido, únicamente está prohibida su utilización en la vía pública. Usualmente, el azufre se utiliza para erradicar el pulgón en las plantas. Sin embargo, aunque esta práctica sea legal, el azufre es una sustancia dañina, debe ser utilizada con precaución. Lo ideal es crear una solución disolviéndolo para no hacer contacto directo y usando un difusor para esparcirlo. Es recomendable crear esta solución utilizando guantes y gafas, es muy importante lavarse las manos después de usarlo y tener extremada precaución al almacenarlo. Lo ideal es colocarlo en un ambiente seco, resguardado y lejos del alcance de los niños.