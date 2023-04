Los jóvenes cordobeses solo pueden alquilar o comprar pisos de 100.000 euros

Las dificultades en el acceso a un empleo estable y para el cumplimento de los requisitos exigidos por las entidades financieras están provocando que los jóvenes cordobeses opten, de forma mayoritaria, por el alquiler de la vivienda ante la imposibilidad de comprarla. Sin embargo, cuando pueden hacerlo, adquieren el inmueble, aunque con un presupuesto medio limitado a unos 100.000 euros. Estas son dos de las principales conclusiones trasladadas desde el sector inmobiliario, al ser consultado sobre la situación del acceso a la vivienda de la población más joven. También destaca su necesidad de recibir ayuda para lograr la emancipación.

La presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Ana Moreno, indica que entre los cordobeses menores de 30 años el alquiler es la opción mayoritaria, mientras que en la franja de 30 a 35 años «se plantean más la compra». Sin embargo, «el grueso» de las compraventas se realizan con edades comprendidas entre los 35 y los 45 años.

Esta profesional detalla que los jóvenes acceden a pisos de 60 o 70 metros cuadrados y «de segunda mano por encima de todo». En esta línea, al ser preguntada por las zonas preferidas como lugar de residencia en la ciudad, admite que «uno es consciente de dónde puede llegar» y señala que «el presupuesto máximo, de media, es de 100.000 a 120.000 euros. Más que nada, porque no le van a dar una hipoteca superior». Por eso, este grupo suele demandar barrios como Santa Rosa y Huerta de la Reina, donde «hay pisos más económicos y están muy bien situados», comenta acerca de este último, y también «quizá la avenida de Barcelona y La Viñuela. Siempre buscan segunda mano económica y decente», afirma.

El bono que no llega

Ana Moreno señala que, en líneas generales, los jóvenes no pueden aspirar a una vivienda de protección oficial «porque a veces exigen unos requisitos de solvencia y no llegan». En cuanto a las subvenciones a las que pueden acceder, indica que «lo último son las ayudas al alquiler. Están solicitadas, pero no me consta que hayan llegado».

El 75% de quienes han comprado las últimas 308 VPO de Vimcorsa tenía menos de 35 años

De hecho, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reclamó el jueves pasado en Córdoba a su homólogo en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «que se ponga las pilas y que resuelva algo que es fundamental», en referencia al bono del alquiler joven. Este periódico ha solicitado información a la Consejería de Fomento sobre el número de solicitudes presentadas en Córdoba y las ayudas concedidas, pero por el momento no ha recibido respuesta.

Ana Moreno confirma que «si tuvieran más ayudas, sería un colectivo más goloso para el sector, pero hay poca ayuda a la compra joven más allá de la reducción de impuestos».

El alquiler, último recurso

El presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias (Asaicor), José Vaquero, coincide en que «hay una gran mayoría de jóvenes que quieren comprar y no pueden por la dificultad de la aportación económica que les exige el banco». De este modo, apunta también que «las zonas más demandadas son aquellas donde la vivienda no supera los 100.000 euros».

En su opinión, este grupo de población «tiene pocas expectativas» respecto a la compra, sobre todo, «debido a los altos tipos de interés, la inflación desbocada y la incertidumbre económica que se plantea a medio y corto plazo». En esta línea, indica que «en la mayoría de los casos, lo que hacen es arrendar o alquilar una habitación».

Por otra parte, sobre el acceso de los jóvenes a la VPO, el presidente de Asaicor hace hincapié en que, al igual que cuando se trata de cualquier otra vivienda, «el problema llega cuando piden al comprador que desembolse una cantidad que no va a poder entregar». «Desde Asaicor, pedimos que las administraciones se vinculen con los jóvenes» y que se les facilite el acceso «a una vivienda digna».

A modo de ejemplo, José Vaquero manifiesta que en otros países «existen programas y políticas públicas que buscan facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes como subsidios, financiación y planes de vivienda asequible, donde la administración avala con el 20% que exige la ley hipotecaria a la hora de comprar» el inmueble.

La VPO municipal

De otro lado, el presidente de Viviendas Municipales de Córdoba (Vimcorsa), Salvador Fuentes, destaca el peso de los menores de 35 años en la demanda y la adquisición de pisos de protección oficial. Así, detalla que, de los 308 compradores de VPO promovidas por esta empresa en los últimos años, este colectivo representa alrededor del 75%. A esto añade que el registro de demandantes recoge 2.730 solicitudes activas para la adquisición de una VPO y 1.440, el 53% del total, corresponden a jóvenes de estas edades.

Un 3% de los que alquilan

En cuanto al régimen de alquiler, en este caso hay registradas 3.418 demandas y 1.027 son realizadas por menores de 35 años, el 30% del total. Esta empresa municipal admite, no obstante, que los jóvenes representan apenas un 3% de las personas que han accedido al alquiler de sus viviendas en los años 2020 y 2021.

Respecto a las ayudas para el alquiler de vivienda, la información facilitada por Salvador Fuentes apunta que en 2023, «al igual que en anualidades anteriores», prevén la concesión de unas 800 subvenciones y más de la mitad irán destinadas a menores de 35 años.

El concejal de Urbanismo de Córdoba recuerda que «se están estudiando nuevas promociones para el alquiler y alojamientos que se pretenden dirigir a jóvenes, para complementar las actuaciones ya realizadas para mayores con anterioridad».