La parcelación La Torrecilla-La Gitana retoma el plan que permitirá su regularización

La parcelación La Torrecilla-La Gitana ha retomado el plan que permitirá su regularización y la obtención de los servicios que no tiene. Si no surgen imprevistos, el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo aprobará el próximo miércoles, 12 de abril, el denominado "avance" del plan especial de mejora del medio rural promovido por la Asociación de Propietarios de La Torrecilla-La Gitana, parcelación que se ubica dentro del ámbito del Plan Especial de Protección de Medina Azahara (Pepma). Esta parcelación se encuentra en terreno rústico (o en suelo no urbanizable con parcelación si se tiene en cuenta la denominación que tenía antes de la entrada en vigor de la Ley Lista) y el objetivo principal del plan es mejorar las condiciones de vida de los residentes y el medio rural sobre el que se asienta.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recoge varias parcelaciones de suelo no urbanizable que podrían reconducir su situación urbanística y ambiental con planes de mejora del medio rural como el que tramita La Torrecilla-La Gitana, que tiene como fin delimitar la parcelación de forma más precisa, analizar su problemática, establecer medidas de regeneración ambiental para evitar posibles problemas de salubridad o de riesgo para las personas, y fijar las actuaciones para acondicionar las infraestructuras mínimas necesarias para evitar la contaminación procedente de las fosas sépticas y pozo negros. Solo el 20% de 60 urbanizaciones son las que más han avanzado En ese listado entran, además de La Torrecilla-La Gitana, El Negrete, El Melgarejo, Casilla del Aire, Las Siete Fincas, El Jardinito, Las Solanas del Pilar, Virgen de la Cabeza o Pinar de Torrehoria. A estas se suman otro grupo de parcelaciones que tienen más dificultades urbanísticas y ambientales, por lo que los planes de mejora del medio rural están condicionados a informes de Cultura por su cercanía a Medina Azahara (Las Pitas, Córdoba la Vieja, La Gorgoja II y Nueva o Dehesilla del Hornillo); de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (GHG) por los riesgos de inundabilidad (La Altea, El Cañuelo Bajo, PIlar o Llanos de la Vega y La Atayuela); o del Gobierno por la cercanía del aeropuerto (La Altea). A Las Pitas, Córdoba La Vieja y La Gorgoja II se les complicó la situación más con la declaración de Medina Azahara como BIC. De todas ellas, Casilla del Aire y Siete Fincas tienen aprobado el plan de mejora pero de forma inicial, por lo que no han culminado el proceso. Siete Fincas, por ejemplo, presentó la documentación en julio del 2006, que fue aprobada de forma inicial en el 2007, entrando en exposición pública, pero hasta el 2011 no se resolvieron las alegaciones. Urbanismo retoma el plan para dar servicios a las Siete Fincas El camino recorrido por la parcelación de La Torrecilla-La Gitana para conseguir el plan tampoco es corto. La urbanización presentó el documento del plan especial en febrero del 2018, por lo que lleva cinco años de espera. Según el informe del servicio de Planeamiento, la nueva delimitación de la parcelación indica que ocupa 12,5 hectáreas y no 16,2, por lo que de ella se excluyen los terrenos sin edificar. El documento indica que cuenta con 23 parcelas con superficies que oscilan entre los 1.500 y los 18.000 metros cuadrados y en las que se identifican 18 viviendas de uso residencial de temporada junto a otras edificaciones agropecuarias. El acceso a esta parcelación se hará por la Vereda de Trassierra y por la CO-3402, de la que surgirá una nueva vía asfaltada que facilitará la entrada tanto a esta como a Casilla del Aire. La urbanización está atravesada por la Vereda de Trassiera y en ella está el Descansadero de La Gitana y los arroyos de La Gitana y Vallehermoso. La Torrecilla-La Gitana carece de red de abastecimiento y de saneamiento. En cambio, sí cuenta con red aéra de media tensión complementada por trasnformadores y contadores y red de telefonía. Como elementos singulares posee los puentes de la Torrecilla y de la Gitana. En principio, Urbanismo vio "adecuado" el documento presentado por los propietarios de la urbanización en el 2018, pero antes de su aprobación inicial debía pedir los informes de Cultura, CHG, Emacsa, Telefónica y Sadeco. Tras la entrada en vigor de la ley Lista, el plan necesita la evaluación ambiental estratégica simplificada, que presentó la urbanización en noviembre del 2022. Urbanismo debe ahora remitir tanto el documento de evaluación ambiental como el avance a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía para su visto bueno. Pero antes el consejo rector debe pronunciarse sobre ese avance, así como la junta de gobierno local, de ahí el paso que se dará este miércoles.