El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado en un comunicado "las graves carencias que sufre la unidad de Rehabilitación y Fisioterapia del hospital Reina Sofía". El Satse señala que el hospital Reina Sofía de Córdoba "es el que cuenta con el menor número de fisioterapeutas en comparación con el resto de hospitales de similares características (Virgen macarena de Sevilla, PTS de Granada…)". Añade el sindicato que a todo lo anterior se suma "que las instalaciones de la unidad se mantienen sin renovar o mejorar sustancialmente desde hace décadas, a pesar de las continuas promesas de ampliación de espacios para dar respuesta a una cartera de servicios cada vez más amplia".

"Disponer de una plantilla de fisioterapeutas tan escasa repercute directamente en la atención que se presta", señala el Satse. Por ello, el sindicato de Enfermería asegura que "los pacientes ingresados en el Hospital Provincial sufren una discriminación con respecto a los ingresados en el Reina Sofía". Según explica el Satse en su comunicado, "al no cubrirse una baja laboral y una vacante, en el Hospital Provincial, solo se puede dar tratamiento fisioterápico tres días en semana en lugar de los cinco con que se hacía anteriormente". Tampoco se puede atender en ese centro a pacientes que no estén a cargo de Medicina Interna, añade el Satse, "discriminando, perjudicando y dificultando la óptima recuperación de los que ingresan a cargo de Oncología, Traumatología, etc".

Tiempo adecuado para atender al paciente

"La misma sobrecarga sufre el fisioterapeuta que atiende a los pacientes ingresados en uci ya que, también tendrá que hacerse cargo de los pacientes ingresados a cargo de Hematología, sin tiempo material suficiente para prestar un tratamiento de calidad a todos", explica el Satse.

Recuerda el sindicato de Enfermería que el tiempo mínimo estimado necesario para proporcionar el tratamiento fisioterápico adecuado oscila entre los 30 y los 45 minutos por paciente, "algo imposible de cumplir debido al gran volumen de pacientes que estos Profesionales se ven obligados a atender", subraya.

La falta de espacios adecuados y el déficit de plantilla está provocando igualmente, asegura el Satse, que los pacientes que acuden a la unidad de Rehabilitación-Fisioterapia de forma ambulatoria, solo puedan recibir tratamiento tres días por semana como máximo, "tiempo totalmente insuficiente para evitar secuelas o lograr una pronta recuperación". Según el Satse, "existen patologías que necesitarían recibir el tratamiento fisioterápico a diario o, al menos, cinco días en semana. Es el caso de los pacientes afectados por procesos neurológicos, los cuales precisan una mayor intensidad terapéutica que no se les puede prestar, por lo que se les condena a una recuperación tórpida o a sufrir secuelas totalmente evitables".

Añade el Satse que los pacientes trasplantados de pulmón son otros de los grandes perjudicados por la falta de Fisioterapeutas ya que la agenda no deja de aumentar, pero siempre con el mismo personal disponible.

El hospital con menos fisioterapeutas

La raíz del problema radica en que el hospital Reina Sofía es, comparado con otros hospitales similares, el que menos fisioterapeutas tiene en plantilla, según el Satse. Mientras que el Reina Sofía cuenta con una plantilla de 18 fisioterapeutas, el Virgen Macarena (Sevilla) cuenta con 33, el PTS (Granada) con 20 o el Virgen de las Nieves (Granada) con 42. Así, asegura el Satse, "es imposible que en nuestro hospital se pueda prestar el tratamiento fisioterápico adecuado en un tiempo razonable, manteniendo por lo tanto a más de 200 pacientes en lista de espera".

Deficiencias estructurales

"Además de las carencias en profesionales, la unidad de Rehabilitación-Fisioterapia también sufre deficiencias estructurales como la falta de espacio -señala el sindicato-, lo cual obliga a tratar en la misma sala a pacientes de diferentes Especialidades". El Satse pone como ejemplo los pacientes de Neurología, los cuales precisan de un ambiente tranquilo y silencioso que no se les puede proporcionar en una sala de tratamiento abarrotada de pacientes de otras Especialidades como Traumatología. La falta de material, como camillas para los tratamientos, también contribuye al deterioro de la atención prestada.

Finaliza el Satse su denuncia ante la dirección del Reina Sofía exigiendo un aumento de la plantilla de fisioterapeutas, y la cobertura al 100% de todas las vacantes, permisos o licencias tanto de Fisioterapeutas como de TCAEs. Igualmente, se le solicita a la Dirección la reforma y ampliación de la unidad para dar respuesta a la falta de espacios y material.