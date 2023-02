La Universidad de Córdoba ha entregado este jueves en el campus de Rabanales los premios Tomás de Aquino 2021-22 a cinco de sus benefactores, una distinción con la que agradece el apoyo y la colaboración que recibe desde distintos sectores de la sociedad. Según el rector de la UCO, Manuel Torralbo, "la festividad de Tomás de Aquino es un día grande, un día de encuentro entre la Universidad y la sociedad, un momento para reconocer a las personas jubiladas, los compañeros que han fallecido y los estudiantes premiados por su esfuerzo, pero también es el día de la generosidad porque el objetivo es agradecer a personas que han sido muy generosas y han contribuido a que nuestra universidad sea mejor", ha destacado Torralbo, "si nosotros no pusiéramos en valor esos actos que nos hacen más grande mal haríamos, de ahí un acto como el de esta tarde".

Ayuntamiento de Fuente Obejuna

El Ayuntamiento de Fuente Obejuna ha sido uno de los premiados este año "por confiar en las capacidades de desarrollo territorial que genera la investigación básica de la Universidad de Córdoba comprando para uso científico la ciudad romana de Mellaria", un espacio cedido para "seguir generando una mejor sociedad desde el conocimiento en el norte de Córdoba". La alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, ha agradecido el galardón, que considera "un auténtico honor" para un consistorio pequeño como el suyo, que pese a ello "ha hecho un esfuerzo importante para adquirir estos terrenos, que gracias al convenio firmado con la Universidad se van a poder poner en valor, contribuyendo al desarrollo turístico y económico de toda la comarca del Guadiato".

Carlos Díaz García-Mauriño

Otra de las distinciones ha sido para el profesor Carlos Díaz García-Mauriño, "en el 30 aniversario de su generosa contribución al impulso de la cultura científica" y "al fomento de la vocación científica de los más jóvenes a través de la donación de su colección de minerales, rocas, fósiles y conchas". Su hijo ha explicado en su nombre que su padre donó hace treinta años a la Universidad de Córdoba sus colecciones, depositada actualmente en la UCO, con el fin de contribuir a la divulgación de la ciencia, y aseguró que "el premio hace que hoy sea un día muy feliz para toda la familia".

Fundación ONCE

La Fundación ONCE ha recibido el premio "por ser referente dentro del mundo de la discapacidad en el ámbito universitario a la vez que trabajar con la UCO en materia de igualdad de oportunidades, accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad". En concreto, por el proyecto UCOIncluye, curso para la adquisición de competencias socioemocionales y laborales del alumnado con discapacidad intelectual, así como el banco de productos de apoyo de la Fundación ONCE y las becas de prácticas de la Fundación ONCE-CRUE. La Fundación ONCE dio las gracias por un premio que llega en el 35 aniversario de la fundación y que "viene también a poner en valor el compromiso de la Universidad de Córdoba con la inclusión del alumnado con discapacidad". Para la institución, "una universidad excelente es aquella que abre sus puertas a todas las personas independientemente de su circunstancia y condición".

Paula Perea y Carlos Begara

La UCO entregó otro de los premios al matrimonio compuesto por Paula Perea y Carlos Begara, por su generosidad al cederle la colección de obras de arte. De profesión economista y médica, empezaron a comprar arte hace cuarenta años a pintores cordobeses o vinculados a Córdoba recopilando más de 100 obras y, según explicaron, "durante todo este tiempo, ha sido una afición, que no se ha hecho a golpe de talonario, sino destinando nuestros ahorros a adquirir nuevas piezas cuyo hilo conductor ha sido Córdoba". Hasta ahora, han donado medio centenar de esas obras de todos los estilos y de unos 50 autores de todo el siglo XX, "aunque hay posibilidad de ampliar la donación". El objetivo, contribuir a enriquecer la Universidad en la que han estudiado ambos y también su hijo.

Fundación Castilla del Pino

Por último, en representación de la Fundación Castilla del Pino, reconocida en el año del centenario del nacimiento del psiquiatra, ha recogido el premio su viuda, Celia Jiménez. Castilla del Pino estuvo vinculado a la Universidad de Córdoba desde 1977, primero como profesor interino en la facultad de Medicina y desde 1983, como catedrático extraordinario de Psiquiatría. Sin embargo, el Tomás de Aquino se concede en agradecimiento por la donación realizada a la Universidad de Córdoba de su biblioteca profesional. Según Celia Jiménez, la fundación que se creó en 1983 lleva trabajando regularmente con cursos de formación, la publicación de las obras completas siempre con el apoyo de la UCO, materializado recientemente con la donación de la biblioteca, al considerar que "la Universidad es el mejor sitio para depositarla, puesto que Castilla del Pino mantuvo siempre con ella un vínculo muy estrecho". La biblioteca tiene más de 3.000 libros además de revistas y documentos, un compendio de los textos más importantes de psiquiatría, antropología, sociología, lingüística de todo el siglo XX, recordó Jiménez, "con obras originales de Freud, las primeras traducciones al español y textos que suponen además una fuente de información para investigadores, docentes... y revelan que aunque Castilla del Pino estaba en Córdoba, él estaba perfectamente al tanto de lo que acontecía en Europa y América".