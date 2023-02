La Plataforma Niñ@s del Sur ha manifestado en un comunicado "su total y absoluto rechazo a la gestión del Ayuntamiento de Córdoba tras cubrir las vacantes de portería de los colegios con personal de seguridad privada a partir de este lunes 20 de febrero. Recuerdan que en Córdoba, hay actualmente más de una decena de centros educativos que no cuentan con una persona en su servicio de portería, "con el consiguiente deterioro del normal funcionamiento del centro, llegando a afectar a la docencia, al tener que asumir los docentes la aperturas de puertas, encendido de calefacciones, gestión y vigilancia de entradas y salidas y todos los otros muchos menesteres que desarrollan los porteros y porteras".

La plataforma acusa al Ayuntamiento de "desidia" y "desinterés por la escuela pública", lo que se traduce -reclalcan- en que "no se han cubierto las vacantes de jubilaciones, bajas por enfermedad, etcétera". Aseguran que "no solo no existe una bolsa para estos menesteres - ni la intención de abrirla - sino que no existe un mínimo de personal para cubrir el total de colegios".

En repetidas ocasiones, han solicitado al alcalde, José María Bellido, una reunión para solucionar esta problemática sin éxito. El pasado 7 de febrero, tuvo lugar una reunión con el responsable de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, quien "se comprometió oralmente a trabajar en la búsqueda de una solución".

La comunidad educativa planteó en dicha reunión soluciones transitorias, pero el pasado viernes se comunicó a varios colegios sin portería que a partir de este lunes tendrían a su disposición un servicio de seguridad privada durante dos horas para abrir y cerrar la puerta a entrada y salida. "Nos consta que el convenio firmado con la empresa de seguridad es hasta 2025", destacan, "por lo que da la sensación de que no tienen mucha prisa en solucionar el problema".

La plataforma considera que un servicio de seguridad privada, con su porra y esposas, dentro de los colegios "es una auténtica chapuza que no cubre ni en cantidad ni en calidad las necesidades del servicio de portería de un centro público, desesperada e impotente ante la falta de porteros".