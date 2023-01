Fórmulas de éxito para negocios millonarios

Ideas brillantes, trabajo y talento parecen ser los ingredientes más destacados de proyectos empresariales de éxito surgidos en Córdoba en los últimos años. De manera generalizada, en estas iniciativas sobresale el uso de las tecnologías y la innovación, ya sea contempladas de forma transversal o como eje principal de la actividad. Todas cuentan en sus plantillas con distintos perfiles profesionales y, además, tienen mercados que superan las fronteras de la provincia e incluso del país en algunos casos. La pasión por su negocio es una de las características comunes de los emprendedores consultados.

Así, Francisco Gómez, director general de Paythunder, afirma que en uno de sus últimos proyectos «hemos jugado a ser Dios». Gracias a la tecnología desarrollada en Córdoba, Pepita, el esqueleto del epipaleolítico mejor conservado de Europa, puede comunicarse con las personas. Después de que un equipo de arqueólogos haya recreado su cara, próximamente interactuará con los visitantes en el Museo de Nerja (Málaga).

En Mantenimientos y Montajes Córdoba (MAM) su gerente, Antonio Moreno, explica a modo de ejemplo que han diseñado, construido y exportado filtros de mangas (que persiguen evitar la emisión de partículas contaminantes) para la mayor planta de fertilizantes del mundo, ubicada en Marruecos.

De su parte, el gerente de Piensos y Mascotas, Francisco Castejón, señala que su empresa ofrece alrededor de 20.000 referencias de productos que envían de forma gratuita a cualquier punto de España, Portugal e Italia en función del importe del pedido.

Fernando Lianes, director general de Tekpyme, indica que ofrecen servicios de infraestructuras tecnológicas, ciberseguridad, telecomunicaciones y sistemas a empresas cordobesas, andaluzas y nacionales, además de colaborar con multinacionales.

En Grupo San Cristóbal su gerente, Cristóbal González, detalla que tienen tres líneas de negocio enfocadas a los eventos, con las que han logrado ser referente del sector.

Por último, María del Carmen Troyano es socia de tres empresas junto a su hermano, Ricardo. Su actividad se centra en la compraventa y la exportación de maquinaria industrial y de construcción, y también en el alquiler de locales para la celebración de eventos.

Paythunder | «Pepita ha sido el reto más bonito de mi vida»

Paythunder ofrece soluciones tecnológicas para ciudades inteligentes, una definición de sus servicios que se entiende mejor si se alude, a modo de ejemplo, a uno de sus últimos proyectos. Esta empresa cordobesa ha dotado a Pepita, el esqueleto del epipaleolítico mejor conservado de Europa, de capacidad para comunicarse con las personas, respondiendo a cualquier pregunta. Además, ha desarrollado un hardware que se instalará en el Museo de Nerja para que los visitantes puedan interactuar con ella. Se trata de un quiosco con una pantalla en la que aparece Pepita, gracias a la recreación de su rostro realizada por un equipo de arqueólogos.

La Fundación Cueva de Nerja ha presentado este proyecto en los últimos días en la Feria Internacional del Turismo 2023. El director general de Paythunder, Francisco Gómez, afirma que «ha sido el reto más bonito que he hecho en mi vida. Traer a una persona del pasado al presente».

Paythunder, con oficina en el parque tecnológico Rabanales 21, fue impulsada en 2014, a través de la fusión de Qualica RD, que es dirigida también por Francisco Gómez, y de WUL4, cuyo CEO es Juan José Rider. El grupo empresarial tiene una treintena de personas en sus plantillas y su facturación ronda los cinco millones de euros. Trabajan en 47 países.

A modo de ejemplo, Francisco Gómez señala que las impresoras de Qualica RD se están empezando a utilizar estos días en los cuarteles de la Guardia Civil en España para imprimir las licencias de armas. También son empleadas en las armadas sueca y checa, por Ikea y en las bibliotecas de Madrid.

Maquinaria Troyano | «Empezamos con una única máquina»

María del Carmen Troyano recuerda que inició su actividad empresarial junto a su hermano, Ricardo, a los 18 años de edad. En estos momentos, dirigen tres empresas dedicadas a la compraventa de maquinaria de construcción e industrial de segunda mano; la exportación de maquinaria y el alquiler de locales para eventos.

Su facturación ronda los dos millones de euros. María del Carmen comenta que en años anteriores, cuando han trabajado con máquinas nuevas, ha sido muy superior, aunque puntualiza que esto no tiene por qué traducirse en un mayor margen empresarial, ya que la sociedad también tiene más costes.

El negocio se ubica en Córdoba, aunque esta empresaria se encuentra afincada en Málaga. Al principio, trabajaban como intermediarios y después dieron el paso a la compraventa apoyándose en préstamos. «Empezamos comprando y vendiendo una máquina y fuimos metiéndonos en el mundillo poco a poco. Hemos ido resistiendo después de años con varias crisis», afirma. Así, en su trayectoria empresarial han sido consesionario oficial de una marca durante años, «pero lo dejamos con la crisis de 2009», señala.

La ampliación de la actividad con el alquiler de locales para eventos como los cumpleaños llegó en 2015. María del Carmen Troyano explica que la línea más rentable de su actividad es la compraventa de maquinaria y precisa que un 3% se realiza en Córdoba, en torno a un 10% de las operaciones son nacionales y el resto son exportaciones internacionales. La plantilla cuenta con diez profesionales.

MAM | «Colaboraremos en la termosolar de Heineken»

Mantenimientos y Montajes Córdoba (MAM) fue fundada en noviembre de 2019 y cerró el año pasado con una facturación de 5,3 millones de euros. El gerente de la empresa es Antonio Moreno y sus socios son Julián Manzor; Marcos Ordóñez y Antonio Mérida.

Con cerca de un centenar de trabajadores, el negocio se centra en el diseño, la fabricación y el montaje de instalaciones industriales, y se dirige principalmente a los sectores termosolar, energético, cementero y agroalimentario. Antonio Moreno comenta, a modo de ejemplo, que han diseñado, construido y exportado filtros de mangas (que persiguen eliminar las partículas contaminantes y que no se emitan a la atmósfera) para la mayor planta de producción de fertilizantes del mundo, que se encuentra en Marruecos. No obstante, remarca que sus proyectos son «muy dispares» y avanza que «vamos a colaborar en la construcción de la planta termosolar que Heineken instalará en Sevilla». Antonio Moreno explica que «cada vez necesitamos más ingenieros mecánicos de diseño y en Córdoba no encontramos soldadores». La empresa ha puesto en marcha una escuela de soldadores, que ha denominado Formam Especialización y cuya actividad está impulsando ahora. Así, el gerente de MAM lamenta que la falta de mano de obra les está llevando a buscar profesionales en otras provincias y detalla que también necesitan montadores y tuberos. MAM se encuentra en Las Quemadas, aunque después del verano se trasladará a una nueva sede en el polígono de Quintos, en la que han invertido más de 1,5 millones de euros.

San Cristóbal | «Somos referente a nivel nacional»

Cristóbal González, gerente de Grupo San Cristóbal, asegura que «no me arrepiento de no acabar la carrera de Ingeniería Informática», porque su destino, «sin duda», era ser emprendedor. Comenzó su actividad empresarial hace 16 años comprando castillos hinchables y poco a poco fue ampliando los materiales que vende y alquila para los eventos. Sus tres negocios lograron una facturación de 4,6 millones de euros al cierre de 2022 y la plantilla tiene una media de 35 trabajadores.

Grupo San Cristóbal se dedica al alquiler de mobiliario como carpas, mesas y sillas; cristalería o, por ejemplo, baños portátiles para los puestos ambulantes de caracoles. Esta línea es la más conocida a nivel local y trabaja en España.

Por otra parte, Sol y Carpa es una empresa online que tiene actividad en España y Portugal. Vende mobiliario para eventos, cubertería, cristalería, césped y otros materiales, y está presente en todas las plataformas de internet.

Su tercera línea de trabajo es Todocarritos, con la que fabrican carritos para diferentes usos como la comida rápida, la lencería y el suministro de merchandising. En este caso, la actividad está enfocada en Italia, Francia y Alemania, aunque venden sus productos, prácticamente, en toda la Unión Europea. Cristóbal González valora que «Todocarritos es la más creativa. Pero Sol y Carpa factura 4 millones de euros y es una tienda online. Se evitan gastos tradicionales», aprecia. El grupo tiene sus instalaciones en el polígono de Las Quemadas y su gerente destaca que «somos un referente a nivel nacional».

Piensos y mascotas | «Tenía claro que el futuro estaba en internet»

El gerente de Piensos y Mascotas, Francisco Castejón, es un emprendedor que «tenía muy claro que el futuro estaba en internet». Junto a un socio, comenzó este proyecto hace una década y el año pasado su facturación se aproximó a los 9 millones de euros. Según explica, su ventaja principal radica en que «damos un servicio muy diferente» al de otras empresas, porque a través de su web comercializan productos de alta gama y «tenemos un surtido muchísimo más amplio que cualquier tienda». De este modo, ofrecen 8.000 productos en diferentes formatos, por lo que cuentan con unas 20.000 referencias. Francisco Castejón hace hincapié en que sus precios «son competitivos».

Piensos y Mascotas, además, realiza envíos gratuitos a domicilio por un importe mínimo superior a los 40 euros. Junto al mercado español, también trabajan en Portugal e Italia, donde envían sus productos sin coste añadido «dependiendo del importe del pedido», indica el empresario.

En la actualidad, la empresa se ubica en el polígono de Chinales y tiene una treintena de trabajadores. No obstante, está construyendo unas nuevas instalaciones en el parque científico y tecnológico Rabanales 21, donde confían en implantarse en el mes de abril. Esta sede contará con un almacén de más de 5.000 metros cuadrados de extensión, sumando la nave y la oficina, y será su centro logístico. Francisco Castejón señala que con este traslado persiguen ubicarse en un ecosistema tecnológico y valora que la implantación en el parque «es una oportunidad».

Tekpyme | «Ofrecemos un trato más cercano»

Fernando Lianes, director general de Tekpyme, encontró en el emprendimiento una salida laboral cuando en el año 2013, uno de los ejercicios más duros de la última crisis económica, impulsó esta empresa de servicios tecnológicos. La firma cerró 2022 con una facturación de alrededor de 1,6 millones de euros.

Acerca de esta iniciativa empresarial, Fernando Lianes recuerda que «encontramos un nicho de mercado, porque las grandes empresas recurrían a firmas de Madrid y grandes consultores, y no obtenían lo que deseaban. Nosotros ofrecemos un trato más cercano. Trabajamos con empresas cordobesas, andaluzas y nacionales. Aparte de esto, damos servicio a otras empresas de tecnología y colaboramos con grandes compañías como Huawei, Fujitsu y Orange», comenta. Tekpyme tiene su sede en el parque científico y tecnológico Rabanales 21 desde el año pasado. Su director general explica que, a solicitud de sus clientes, «gestionamos la parte de infraestructura tecnológica, ciberseguridad, telecomunicación y sistemas». En esta línea, los servicios que más le suelen demandan están relacionados con la comunicación integral y la ciberseguridad.

Fernando Lianes comenta que trabajan con sectores diferentes, porque ofrecen servicios transversales, y habitualmente demandan sus servicios empresas medianas y grandes. La plantilla tiene 20 profesionales, entre quienes se encuentran jóvenes y trabajadores con más experiencia. Este empresario destaca que, entre otras ventajas, Rabanales 21 les ha ayudado a dirigirse a un modelo empresarial más dirigido a la innovación.