«El concurso es muy importante, pero el Carnaval no es el concurso»

Una de sus celebraciones más importantes, el Concurso de Agrupaciones, que empieza mañana, cumple 40 años y, casi sin buscarlo, el carnaval de Córdoba ha batido este año el récord de grupos asistentes, con 62. Bueno, sin buscarlo no tanto, porque tras este hito se encuentra la Asociación Carnavalesca que Alfonso González dirige desde hace años. El presidente celebra que 2023 deje un carnaval normal, sin covid. Los grupos llegan fuertes y con ganas. Pero no todo es el concurso y novedades como la presentación de un libro de Carnaval o la inauguración de la calle en honor al coplero Paquito Luque marcarán una edición muy especial de la fiesta.

El año pasado algunos grupos achacaron bajas y el covid dificultó el ensayo. En 2023, parece que vuelve al fin un Carnaval normal.

Este año ya volvemos a la total normalidad de lo que es el concurso y el Carnaval en la calle, después de estos años de pandemia. Los grupos este año vienen fuertes, hemos batido el récord de grupos. Son 62. El récord era 54, hace tres años o cuatro y nos hemos ido a 62. En el concurso son 50, pero luego hay otro concurso, el de mayores, que son ocho grupos más y, luego, hay cuatro callejeros. Vienen apretando fuerte, con muchísimas ganas. El año pasado muchas agrupaciones se cayeron porque todavía no estaba esto muy claro, unos que sí, otros que no, al final no iban preparados, no les dio tiempo a montar. Lo bueno es que han tenido dos años para prepararse el repertorio.

El contexto social y económico parece que deja bastantes temas sobre los que escribir, ¿no?

El Carnaval está para todo, tanto para el humor como para la crítica. Aquí el que no pilla es por poco. Que se salve el que pueda. El Carnaval mezcla todo un poco, pero, al final, lo que sobresale es el humor. Tienes lo de Ucrania y si tiras por la parte del humor, que si Piqué, que si Shakira. Imagínate el montón de punta que se le puede sacar.

Este año, además, se celebra el 40 aniversario del Concurso de Agrupaciones.

El Carnaval de Córdoba lleva desde muchísimos años antes. Nosotros ahora vamos a sacar un libro, otra de las novedades este año, que ya está impreso. Es de la historia del Carnaval de Córdoba y, a la vez, del concurso. El concurso oficial empezó en 1983, pero muchísimos años antes había Carnaval en Córdoba. En el 70 y algo ya había agrupaciones que iban a concursar a Cádiz. Había muchísima gente que hacía sus coplas, sus grupillos y ese tipo de cosas. Pero este año coincide con el 40 aniversario del concurso y ahí estamos.

¿Cómo surge la idea del libro y qué se puede encontrar en este?

Con el tema de la pandemia se quedó un poco parado. Era una idea que nos surgió hace dos o tres años y va de la historia del Carnaval de Córdoba, porque es verdad que hay mucha información pero estaba muy perdida. No estaba recogida como tal en ningún archivo ni nada. En la asociación tenemos mil cosas, otra gente nos ha aportado también ideas. Por ejemplo, los carteles. Hay 40 carteles por los 40 años, pues nos ha costado la misma vida encontrarlos. Ese libro lo que quiere es recopilar un poco, a parte de la historia, entrevistas a personajes famosos, parte de la historia de cómo empezaron las agrupaciones en Córdoba. Luego, hay un apartado del concurso. Ahí viene todo, como si fuera una enciclopedia digamos, desde el 83 hasta 2022, año por año. Ha sido un trabajo muy minucioso, de muchísimo curro y de buscar mucha información. Yo lo leo y me quedo asombrado. Lo hemos hecho con la Diputación y el Ayuntamiento. Es de las cosas de las que estoy más contento, a parte de las dos calles. Este año se inaugura una calle a otro coplero, que es Paquito Luque.

¿Dónde se podrá conseguir el libro del Carnaval?

Primero tenemos que hacer una presentación oficial. En principio, se le va a regalar a los socios. Y para el que quiera vamos a ponerlo a 10 euros, que se donan a la Asociación benéfica contra el Cáncer. Igual que el pregón. Pepín Carrillo, que es el pregonero este año, lo va a donar todo a la asociación infantil contra el cáncer.

La cabalgata es otra de las cosas que se recuperan este año.

El año pasado no se celebró. Nosotros nos regimos por la normativa sanitaria, entonces, el año pasado todavía no estaba muy claro el tema de las aglomeraciones, el tema de las mascarillas y tal. ¿Qué hicimos nosotros? Curarnos en salud y suspender las cabalgatas. Hicimos otro acto. Al final casi que se pudo hacer, el problema es que organizar una cabalgata no se hace de un día para otro, tienes que estar dos o tres meses antes. Este año se recupera la gran cabalgata, que es el 26 de febrero, y la otra cabalgata, el 19 de febrero, que es el paseo por el Puente Romano. Ese día, el 19, se inaugura la calle del comparsista Paquito Luque. Hace dos años inauguramos la de Miguel Amate en Santa Marina y este año hemos conseguido, por fin, aunque estaba aprobado, la de Paquito Luque. En vez de salir de La Calahorra, la cabalgata va a salir de un poco más abajo (la calle que se inaugurará se sitúa en el Campo de la Verdad).

Tras los 40 años del COAC, lo próximo es el medio siglo, ¿no?

Nosotros como asociación lo que intentamos es eso, que vaya creciendo esto poco a poco, tanto en grupos de concurso como el carnaval en la calle. El concurso es una parte muy importante del carnaval, pero el carnaval no es el concurso. El Carnaval es la calle, son las plazas, los pasacalles de los grupos, cantar en los escenarios, montar cosas para los mayores, es la fiesta infantil, el Carnaval en la periferia. La cosa es darle amplitud a esto, es nuestro deber, y que la gente vea que se está trabajando bien, que tenga ganas de salir, de disfrazarse, de sacar al niño. En fin, cosas así.

¿Cree que el futuro del Carnaval depende de salir y enganchar a las nuevas generaciones?

Sobre todo es eso, fomentar mucho el Carnaval en las escuelas. Tenemos un proyecto con el que se mandan monitores. De hecho, este año hemos pasado de dos grupos infantiles, que salieron el año pasado, a seis. Tres en el teatro y tres en la calle. Poquito a poco a los chiquillos les va gustando, hay hasta colegios que lo hacen como actividad. Dos de las agrupaciones que salen son de colegios.

Este año vienen grupos de Jaén, Granada, Málaga y Sevilla. ¿Viene cada vez más gente de fuera?

Siempre la comunidad y la provincia está bien representada. Después de Cádiz, este es el más importante, tanto en número de grupos como en premios. Sin exagerar, hasta personas del País Vasco me preguntan cuándo es, que estuvieron aquí y quieren volver. En fin, que tiene repercusión.