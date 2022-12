‘Swing’, ‘swing’, ‘swing’

Las primarias son un invento del Maligno. No lo digo yo --que también--, lo ha dicho Javier Lambán, que le ha bailado una jota con mucho swing y en toda su cara al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno. «Mejor le hubiera ido a España y al PSOE» sin Pedro Sánchez, declaró el aragonés sin despeinarse y en un perfecto castellano.

Animados por Lambán, con el artefacto maligno de las primarias juguetean estos días en Córdoba el diputado Antonio Hurtado y la concejala Carmen Victoria Campos, en liza para ver quién será el candidato socialista en las municipales de 2023. No solo ellos. También los militantes del puño y la rosa acarician el artilugio diabólico y se escupen con guasa preciosidades tipo Lambán en los grupos de whatsapp. Cosas que, supongo, no se cantarían a la cara ni aunque estuvieran preguntado por la Dolores al llegar a Calatayud y hartos de vino tinto. Otros están de promoción de Córdoba por Nueva York. Ventajas de no ser candidato.

El viernes, la concejala del PSOE perdió la oportunidad de confrontar en un cara a cara con su contrincante, que se quedó compuesto y sin debate en la sede de la avenida del Aeropuerto. Le pasó lo mismo a Manuel Torralbo en las elecciones a rector de la UCO. Él se presentó al debate y su contrincante, no.

En el Ayuntamiento las malas noticias han llegado vía TSJA, que ha declarado nulo el plan urbanístico para implantar un sistema de recogida neumática de basura que pese a tener más pedigrí que los corgis de Isabel II (ha muerto, no sé si lo saben), aún no se ha estrenado. El gobierno ha encargado un informe jurídico para determinar si se debe recurrir el fallo o si es mejor apechugar y, llegado ese caso, darle otra oportunidad al sistema (que funciona en ciudades como Barcelona, Madrid o Sevilla y por el que los propietarios de pisos en Poniente han pagado ya una media de 4.000 euros), o soterrarlo para siempre debajo de la alfombra como la basura.

El delegado de Urbanismo, Salvador Fuentes (al que le toca decidir sobre esa papeleta), presentó esta semana la oficina tributaria virtual del Ayuntamiento, una herramienta para que el ciudadano pueda pagar sus impuestos, tasas y hasta las multas de manera cómoda, desde el sofá de su casa y sin tener que ir a Capitulares a esperar colas. La herramienta, lo comprendo, no le hace mucha gracia a nadie, pero ya que hay que pagar, paguemos del modo más cómodo posible, digo yo.

Hablando de pagos, y a riesgo de que me piten los oídos, debemos decirles que en noviembre se celebraron cinco plenos cinco, de los que cuatro fueron extraordinarios y uno ordinario. El elenco constituye una buena paga de Navidad, merecida no digo que no, para los ediles sin dedicación exclusiva ni parcial (751,27 euros por el ordinario y 375,64 los extraordinarios). Línea, bingo y swing para ellos.

En una de esas sesiones extraordinarias se aprobó esta semana una salida pactada con la Junta de Andalucía para que esta declare en breve la libertad horaria comercial en toda la ciudad los meses de abril, mayo, septiembre y octubre. Los sindicatos ya han mostrado su preocupación por el desenlace de este asunto, pero extrañamente en el pleno nadie dijo ni mu.

La patronal, por su parte, viajó a Bilbao con un grupo de empresarios y militares y el alcalde, José María Bellido, a la cabeza, para mostrar al empresariado vasco las oportunidades de negocio que se abrirán en Córdoba a cuenta de la base logística del Ejército. Esta expedición, que ya hicieron hace unos meses a Madrid, quieren repetirla en otros destinos incluso extranjeros.

Además de viajar, el alcalde ha practicado su swing esta semana en el primer campo de golf urbano de la ciudad, el Arruzafa Golf. Una práctica muy aconsejable para trabajarse la cintura ahora que se acerca la época de hacer listas electorales o en la que puede llegar en cualquier momento una noticia de los juzgados. Bueno, perdón, que no, que no, que antes viene la Navidad, que habrá que celebrar bailando al ritmo de Jingle Bell Swing o de Mariah Carey si hace falta, siempre que no se vuelva a ir la luz (¡inoportuno apagón!). Swing, swing, swing.