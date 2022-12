Unos cien pacientes con VIH de Córdoba sustituirán las pastillas diarias por inyecciones cada dos meses

En torno a un centenar de pacientes de Córdoba con VIH, que presentan un buen control de la infección, se podrán beneficiar del avance aprobado por el Ministerio de Sanidad, que entra en vigor este jueves 1 de diciembre (Día Mundial contra el Sida), que evitará que tengan que tomar pastillas diarias. El jefe de sección del servicio de Enfermedades Infecciosas del hospital Reina Sofía, Antonio Rivero, explica que estos pacientes se beneficiarán de la nueva terapia antirretroviral de larga acción (long acting), que ha acordado financiar la sanidad pública, y se empezará a aplicar a partir de este viernes en los hospitales españoles. Consiste en dos inyecciones intramusculares que recibirán cada dos meses los pacientes candidatos, en el caso de Córdoba en el Reina Sofía.

Antonio Rivero apunta que desde hace unos 5 o 6 años el Reina Sofía ya venía aplicando este tratamiento, en forma de ensayo clínico, a una docena de pacientes y a partir de este viernes se comenzará a extender a más candidatos, pudiéndose llegar a unos cien que cumplen con los requisitos.

«Supone un gran avance porque estas personas ya no necesitan tomar medicación diaria, pueden viajar sin pastillas, no tienen que temer a posibles olvidos y reduce además el posible estigma que puede pesar sobre ellas si no quieren que se sepa que toman fármacos por tener VIH. Los ensayos clínicos ya demostraron que estas inyecciones son tan eficaces como los fármacos que recibían estos pacientes, con una eficiencia altísima, del 95%. Quienes ya han recibido las inyecciones en Córdoba durante el ensayo clínico señalan que no quieren volver atrás, que no desean tomar medicación diaria de nuevo», resalta.

Tratamientos preventivos

Acerca del uso de los tratamientos PrEp (profilaxis prexposición) que comenzó a financiar la sanidad pública en 2019, el también jefe del grupo de Virología Clínica y Zoonosis Emergentes del Imibic destaca que entre 80 y 100 pacientes lo están recibiendo en Córdoba. La profilaxis pre-exposición frente a la infección por el VIH (PrEP) consiste en la prescripción diaria en una sola pastilla de un determinado tratamiento en personas con más riesgo de adquirir el VIH y forma parte del paquete de medidas farmacológicas y no farmacológicas con eficacia probada dirigidas a la prevención del VIH, llamada estrategia de prevención combinada.

Antonio Rivero subraya que durante la pandemia hubo una caída de nuevos casos de VIH, pero de nuevo la situación se ha estabilizado, de forma que en el Reina Sofía se diagnostican entre 30 y 40 casos cada año, pero una cifra muy mínima desarrolla sida. «Siguen registrándose nuevos afectados. Por ello, hay que seguir insistiendo en las medidas de prevención para que se contagien el menor número posible de personas, a través de los medios tradicionales, como son el uso de preservativo en las relaciones sexuales de riesgo y no compartir agujas. Además, como ya se ha mencionado, se cuenta a su vez con los tratamientos PrEp, que están suponiendo una importante herramienta para evitar nuevos casos», añade este experto.

Detección del VIH también en urgencias del Reina Sofía

Por otra parte, el nuevo avance que se ha incorporado en la lucha contra el VIH en Andalucía es un protocolo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la detección precoz de pacientes con sospecha de VIH en las urgencias de los hospitales, entre ellas las del Reina Sofía, con el objetivo de acelerar el diagnóstico y que las personas con infección por VIH accedan al tratamiento antirretroviral lo antes posible. De esta forma, disminuye también la posibilidad de transmisión a otras personas.

El proyecto cuenta con la colaboración del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, el Plan Andaluz de Atención al VIH-SIDA y del Plan Andaluz de Laboratorios. Consiste en la realización de una petición de prueba serológica de VIH a pacientes de 18 a 70 años, que sean atendidos en las urgencias hospitalarias por neumonía, síndrome mononucleósico, herpes zoster, consumo de tóxicos, hepatitis aguda e infecciones de transmisión sexual.

Participación cordobesa en la vacuna frente al sida

En cuanto a la evolución del ensayo clínico de ámbito internacional del que forman parte 50 pacientes del hospital Reina Sofía para poder contar con una vacuna que ayude a prevenir el VIH, Antonio Rivero precisa que hasta el momento ningún participante ha sufrido efectos adversos, aunque los resultados sobre la eficacia de este tratamiento no se conocerán hasta finales del próximo año o primeros de 2024. Este estudio mundial, que se denomina Mosaico, cuenta con unos 250 pacientes en España, de los cerca de 4.000 contemplados a nivel internacional y el Reina Sofía es el hospital español que más voluntarios ha incluido en la investigación.