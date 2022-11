El diputado Antonio Hurtado presentó esta noche al equipo que lo acompañará en las primarias que abrirá el PSOE de Córdoba para elegir candidato a la Alcaldía de la capital en las próximas elecciones municipales. Hurtado estuvo arropado en este acto por la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo a la que ha señalado como “el máximo referente del socialismo cordobés”, por militantes de base y cargos institucionales del partido como la senadora María Ángeles Luna o la concejala Carmen González.

El diputado cordobés que ya fue portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba entre los años 2003 y 2007 aseguró que aspira a ser alcalde de la ciudad para poner fin al “paréntesis de parálisis, de aburrimiento y de dudas e irregularidades en la gestión” que a su parecer ha significado el mandato de José María Bellido.

El actualmente diputado por Córdoba explicó que en la carrera de las primeras lo acompañan un grupo representativo de militantes todas las agrupaciones locales del PSOE de la capital, gente “con experiencia y capacidad de gestión” para que desde un primer momento demuestren a la ciudad que “apostamos por las soluciones, por el futuro y por cerrar este paréntesis de parálisis total con el gobierno del PP”. En esta línea, Hurtado aseguró que la Alcaldía de Córdoba necesita recuperar el liderazgo, la capacidad de gestión, la experiencia y la serenidad perdida, a su juicio, en este mandato en el que los populares gobiernan en coalición con Cs.

Un proceso que ilusiona a la ciudad

El socialista apuesta por celebrar las primarias, a las que también aspira la concejala Carmen Victoria Campos, y llegar hasta el final en el proceso de elección interna. Aseguró, además, que es un proceso 100% democrático, que está generando “mucha ilusión” a la militancia socialista y también entre la ciudadanía cordobesa “que está expectante y nos está mirando porque espera de nosotros soluciones”.

Hurtado rechazó la posibilidad de llegar a un acuerdo con la otra candidata para evitar la celebración de primarias, porque dijo que eso sería “desvirtuar” el proceso. “Eso no me corresponde, estoy centrado con mi requipo en sacar el mejor resultado en las primarias; me gustaría convencer al 100% de la militancia y confío en llegar al final”, aseveró.

Carmen Calvo, por su parte, habló de “batalla bonita” para referirse a las primarias convocadas por el PSOE, de las que dijo “son de verdad” y “tienen un valor extraordinario”. A Antonio Hurtado le agradeció haber dado un paso al frente y manifestó la necesidad de que Córdoba cuente con “experiencia, gente asentada y veteranía” para alcanzar un futuro a su altura. Por último, apuntó al Gobierno de la Nación la decisión de que Córdoba albergue la sede de la base logística del Ejército.